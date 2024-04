En España, la humedad es uno de los problemas más comunes en las viviendas. Aunque su mayor impacto tiene lugar durante la temporada invernal, las consecuencias pueden extenderse hasta los meses posteriores a esta temporada.

En este contexto, muchos hogares buscan alternativas que puedan dar soluciones reales a este inconveniente. Se trata de una incidencia que afecta la apariencia de una vivienda y que también daña la salud de una familia. En particular, Hogar Seco es una empresa especializada en tratamientos de humedades que ofrece un servicio capaz de resolver distintos problemas de este tipo.

La humedad, un problema común en las viviendas españolas De acuerdo con un estudio de reciente publicación, el 54% de las viviendas en España presentan un problema de humedad grave. Esto no incluye hogares que tienen algún déficit en este aspecto a niveles menos alarmantes. Además, gran parte del problema se debe a que más del 60% de las edificaciones familiares no posee ningún tipo de aislamiento térmico, el cual es fundamental como método de prevención.

A su vez, la aparición de humedades en una vivienda genera una situación incómoda para sus habitantes, disminuyendo el confort. Adicionalmente, este problema viene acompañado de otros. En este sentido, la pintura de las paredes descama, el papel pintado se desprende y las carpinterías de madera, como marcos de ventanas o puertas, se hinchan. Esto altera su tamaño original.

Por otro lado, pueden aparecer hongos, moho y musgos, creando un ambiente inapropiado para las personas y también para las mascotas. Esto puede estar acompañado del surgimiento de olores desagradables, reacciones alérgicas, problemas respiratorios y afecciones en la piel, entre otras incidencias.

Especialistas en el tratamiento de humedades en España Ante la presencia o sospecha de humedades en el hogar, es importante buscar una solución rápida al problema, para prevenir su crecimiento y acondicionar la vivienda. En este contexto, Hogar Seco es una empresa especializada en el tratamiento de humedades. Esta firma tiene sede central en A Coruña, pero cuenta con delegaciones por toda España.

Además, esta compañía dispone de equipos técnicos y operarios altamente capacitados para ofrecer diagnósticos precisos sobre las distintas manifestaciones de humedad en edificaciones. Esto incluye condensación, filtraciones o capilaridad. En cualquier caso, sus expertos encuentran el origen y las causas que producen el fenómeno y presentan las soluciones más apropiadas para cada caso. La amplia experiencia sumada al equipamiento tecnológico y herramientas de última generación permiten aplicar soluciones que cumplen con estándares de ingeniería innovadores.

Asimismo, esta compañía ha sido contratada para dirigir grandes proyectos de eliminación y control de humedades en el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y en la Residencia del Cónsul de Francia, en Madrid.

En definitiva, Hogar Seco destaca como una empresa confiable, experimentada y con recursos avanzados para dar soluciones eficaces a las humedades.