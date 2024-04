Rafael Martín Bueno, especialista en casos de parálisis cerebral infantil por una negligencia médica

La parálisis cerebral infantil (PCI) está causada por un desarrollo del cerebro no adecuado o anormal, el cual conlleva la pérdida de la capacidad del niño que la padece, de controlar los músculos.

Esta también puede ser como consecuencia de un daño al cerebro del infante por una enfermedad o por un tercero.

Durante el parto se generan una serie de riesgos que ponen en peligro la vida del bebé o de la madre, es por ello que una atención oportuna y adecuada de parte del personal médico es muy importante. Sin embargo, existen momentos en donde esto no se da y se generan negligencias que causan daños irreversibles. Estas afectaciones son investigadas y asesoradas por Rafael Martín Bueno, quien acompaña a las familias en todo el proceso de reclamación en estos casos.

Parálisis cerebral infantil En la etapa de embarazo y durante el parto, existen factores de riesgo que hacen que la probabilidad de que un bebé tenga parálisis cerebral infantil aumente. A esto se le conoce como PCI congénita. Si, por el contrario, esta enfermedad se dio como consecuencia de enfermedades como la meningitis, lesiones a la cabeza o problemas con la circulación de sangre al cerebro, se le conoce como parálisis cerebral adquirida.

Para el caso de una parálisis cerebral congénita, las causas más comunes son bajo peso al nacer, nacimientos prematuros en donde los bebés que nacieron antes de la semana 32 tienen mayor probabilidad de sufrirlo. También incrementa el riesgo los partos múltiples o haberse sometido a tratamientos para la infertilidad. Todas estas condiciones incrementan el riesgo de padecer una PCI, en donde impactara la calidad de vida de quien la padece.

Otra de las causas son los problemas que se presentan durante el parto. Esto puede darse por desprendimiento de la placenta, rotura del útero o problemas con el cordón umbilical que dificultan el suministro de oxígeno al cerebro ocasionando la parálisis cerebral infantil. Cuando esto sucede, las familias deben aceptar cambios en las condiciones de su hijo que lo afectarán de por vida.

Los servicios de Rafael Martín Bueno Es por eso que Rafael Martín Bueno acompaña y asesora a las familias para identificar si esto fue a causa de negligencia médica, para obtener indemnizaciones monetarias y poder dar cobertura a los gastos generados. Ante el diagnóstico de una parálisis cerebral infantil durante el parto, los padres suelen quedar sin respuestas claras de por qué se presentó si se tuvo un desarrollo del embarazo normal.

Es por ello que surgen las dudas si existió una negligencia por parte del personal médico, al omitir algún procedimiento o realizar algo no establecido. Sin embargo, este hecho es difícil de probar, pues se parte de que el personal médico actúo de buena fe.

Para poder probar que la PCI fue por causa de una negligencia médica, está el abogado Rafael Martín Bueno, especialista en negligencia médica en partos, quien, junto con su equipo, asesoran a quien haya tenido alguna afectación en su salud a causa de un error médico.