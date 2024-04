Double S Beauty, el nuevo concepto de cosmética vegana ideado por Anna Barba y Sergi Pérez

Un nuevo concepto de cosmética vegana está irrumpiendo con fuerza en el mercado español. Se trata de Double S Beauty, la primera marca colaborativa de maquillaje y cosmética del país donde los usuarios pueden participar en la creación de sus productos.

Detrás de esta ingeniosa estrategia se encuentran sus fundadores Anna Barba y Sergi Pérez, quienes decidieron combinar su pasión por la belleza y el emprendimiento para crear cosméticos de calidad, bajo un modelo de producción transparente, cercano y responsable.

Anna, háblanos de tu trayectoria ¿Qué te motivó a compaginar la ingeniería química con la dermocosmética?

La curiosidad por la cosmética empezó de muy pequeña, era gimnasta de alto nivel y en las competiciones la puesta en escena era algo que se cuidaba mucho, un maillot bonito, un peinado recogido, un maquillaje acorde...

El interés por la ciencia y la tecnología se despertó algo más tarde, motivada por mis padres, decidí estudiar ingeniería química, y finamente conseguí mis primeras prácticas en una reconocida empresa cosmética, Natura Bissé. En ese momento supe que mi futuro estaría rodeado de belleza.

Realicé el Máster en Cosmética y Dermofarmacia y me especialicé en formulación cosmética, más concretamente, en la creación de maquillaje. Unos años más tarde estudié un segundo Máster en Dirección de Marketing y Comunicación.

En tu caso Sergi, eres licenciado en Administración y Dirección de Empresas ¿Te habías planteado crear un negocio propio?

Al salir de la universidad ya te adentras en el mercado laboral con unas bases estables y organizadas, pero nunca había experimentado la otra cara de la moneda, crear un negocio desde cero. Siempre lo había visto como un gran reto para mí y haberlo conseguido ha sido un logro mayúsculo. Al crear una empresa he tenido que aplicar todos mis conocimientos y adquirir de nuevos, estoy disfrutando y aprendiendo en el camino, y eso es lo más importante.

¿En qué momento decidisteis crear una marca propia de cosmética vegana?

Siempre había sido el sueño de Anna, hasta que un día, hablando sobre ello, le comenté: Anna, si tanto lo deseas, vamos a ello, tenemos todo lo necesario, los conocimientos, la experiencia, los contactos… y lo más importante, ¡la motivación! ¿Qué nos lo impide? Si finalmente sale mal, al menos lo habremos intentado…

Y así lo hicimos, al día siguiente ya teníamos nombre, empezamos a redactar el plan de empresa y abrimos nuestro perfil de Instagram donde comenzamos a compartirlo todo. De esto hace ya casi tres años.

¿Cómo surge el nombre Double S Beauty?

De nuestros dos pilares: Sinceridad y Sensatez. Queríamos aportarle al mundo de la cosmética aquello que creemos que a veces le falta…

Además, somos una empresa familiar, S de Sergi, de Ssharankyna (el apodo de Anna), de Seki (nuestro perro), de Sochi (nuestro gato)… ¡Muchas “eses”!

¿Cuáles son los valores principales que distinguen a la marca del resto de los competidores?

Hemos nacido en la era post-covid, en la que la gente busca una cosmética mucho más minimalista, que no esconda ni cambie la belleza real de cada persona, sino que la realce, que sea fácil, sin complicaciones… Y por supuesto, ya no caben las marcas que no tengan valores de compromiso social y medioambiental. Double S Beauty es vegana, libre de crueldad animal, de proximidad, sostenible…

Pero lo que realmente nos hace únicos es nuestra cercanía y transparencia. Detrás de cada red social, de cada mail, del teléfono, de todo, estamos nosotros, Sergi y Anna, dos personas que han puesto su corazón en la empresa.

¿Por qué tomasteis la decisión de crear una marca que integrara a la audiencia en el proceso de creación de sus productos?

A mí, Anna, siempre me ha encantado compartir mis proyectos, mis retos y mis experiencias con mi gente cercana, pero cuando por fin nos lanzamos en la creación de Double S Beauty, tenía tanta ganas de contárselo al mundo que así lo hice, empezamos a mostrar todo el proceso de creación de la empresa en redes sociales y poco a poco y de forma orgánica, nuestra comunidad empezó a crecer y a participar en el proceso, fue entonces cuando decidimos hacerlo oficial, nuestra marca sería colaborativa en todos los sentidos, desde la elección de los colores corporativos, a la selección de productos, tonos, ingredientes, nombres, packaging… ¡todo!

¿Se esperaban el éxito de este modelo colaborativo?

Para nada, nunca creímos que este modelo tendría tan buena acogida, pero ahora, viéndolo con perspectiva, creemos que realmente ha sido la clave de nuestro éxito y es algo totalmente lógico y merecido, ya que involucrar a los que serán los clientes del futuro es un éxito asegurado, significa salir a mercado con la aprobación y el cariño de los consumidores.

¿Cuántos productos integran su catálogo de cosmética vegana y cuáles son los más vendidos?

Actualmente, contamos ya con más de 20 productos entre los que destacan, sin duda, nuestras dos paletas, la paleta de sombras neutras y la paleta de rostro: con iluminador, colorete y bronceador; los lápices de labios y mejillas, la máscara de pestañas, el lápiz de ojos y nuestros bestsellers: los correctores.

¿Cuáles son las próximas novedades que Double S Beauty tiene en este año?

En aproximadamente un mes saldrá a la venta nuestro eyeliner líquido en formato rotulador creado en colaboración con la influencer Angy Garrido y tenemos previsto que, a finales de año, salgan las bases de maquillaje y estamos seguros que se convertirán en el producto más exitoso de la marca.

La transparencia, la calidad y la cercanía son algunos de los pilares que están detrás del éxito de Double S Beauty. Una marca joven que ha logrado conseguir una gama minimalista de productos versátiles con fórmulas híbridas entre color y cuidado de la piel y la fidelidad de sus clientes, gracias a su disruptivo modelo colaborativo.