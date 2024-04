Schneider Electric da a conocer quienes son los ganadores de la última edición que se ha celebrado de los Sustainability Impact Awards

Se trata de 12 partners, clientes y distribuidores de todo el mundo, reconocidos por sus excelentes resultados en la descarbonización de sus operaciones y las de sus clientes Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado los ganadores mundiales de los últimos Sustainability Impact Awards. Los ganadores han sido premiados por sus esfuerzos pioneros en favor de la descarbonización, tanto dentro como fuera de sus empresas.

Lanzados en 2022, los premios reconocen la contribución del ecosistema de partners de Schneider Electric para crear un mundo más sostenible y eléctrico. Este año, Schneider Electric ha ampliado el alcance de las empresas elegibles para incluir a clientes y proveedores, así como a partners de canal.

Este año, los participantes han sido valorados por su enfoque integrado de la sostenibilidad, sus esfuerzos por Electrificar, Reducir y Sustituir y sus esfuerzos por crear un futuro de Electricidad 4.0 mediante acciones de Estrategia, Digitalización y Descarbonización.

Entre ellas, se incluyen la mejora de la eficiencia energética y la aplicación de herramientas y tecnologías digitales, así como otros ejemplos de impacto e innovación. Los criterios de selección también han incluido medidas más amplias para alcanzar objetivos de emisiones net-zero mediante la electrificación y digitalización de las operaciones. Además de recibir un prestigioso reconocimiento, los ganadores de los premios se benefician de una visibilidad mundial que podría dar lugar a nuevas oportunidades de negocio.

"Los Sustainability Impact Awards han sido una gran plataforma para celebrar las importantes contribuciones realizadas por nuestros clientes y partners de todo el mundo para descarbonizar no solo sus propias operaciones, sino también más allá. Sigue siendo fundamental trabajar juntos para alcanzar nuestros objetivos colectivos de sostenibilidad, y valoramos la oportunidad de aprender unos de otros".

"Al abrir los premios a partners, clientes y proveedores este año, esperamos que, al compartir sus historias, sirvan de inspiración a organizaciones de todo el mundo que emprenden su camino hacia la descarbonización. Muchas felicitaciones a los ganadores por su excepcional compromiso a la hora de lograr un impacto positivo", dijo Rohan Kelkar, EVP de Global Power Products en Schneider Electric.

Ganadores Sustainability Impact Awards 2024

Categoría Uno: 'Impacto en mi empresa'

La nueva sede de BlackRock de Estados Unidos , en la ciudad de Nueva York, ejemplifica los objetivos de sostenibilidad de la empresa, con la mejor eficiencia energética de su sector, una huella ambiental reducida, la consecución del 100% de sus objetivos de electricidad renovable y un entorno interior saludable para los empleados.

CapitaLand, India, ha adaptado su cartera inmobiliaria para protegerse de los riesgos del cambio climático y evitar la obsolescencia prematura. Gracias a una gestión inteligente y sostenible del agua y la energía, la empresa ha logrado una reducción del carbono del 20% desde 2019.

ha adaptado su cartera inmobiliaria para protegerse de los riesgos del cambio climático y evitar la obsolescencia prematura. Gracias a una gestión inteligente y sostenible del agua y la energía, la empresa ha logrado una reducción del carbono del 20% desde 2019. F-COM, Japón , ha implantado innovaciones para reducir el consumo eléctrico y las emisiones de CO2 en sus centros de datos. Utilizando su propia red inteligente y electricidad procedente de fuentes renovables locales, el índice de Eficacia del Uso de la Energía (PUE, por sus siglas en inglés) se redujo de 2,6 a 1,24. La empresa tiene incluso un bosque FCOM de 44,5 ha donde los empleados plantan y cuidan árboles de paulownia.

La Universidad de New South Wales (Australia) está trabajando con sus partners para llevar a cabo su plan de Sostenibilidad Medioambiental con el fin de reducir su huella medioambiental y posicionar sus campus y prácticas como líderes en sostenibilidad. Un innovador contrato de compraventa de energía solar contribuirá a alcanzar el 100% de emisiones net-zero durante los 15 años de vigencia del contrato y a ahorrar unos 1,25 millones de toneladas de gases de efecto invernadero (GEI).

VELUX, Dinamarca ha contratado los servicios de consultoría de Schneider Electric para identificar y desarrollar iniciativas que apoyen los objetivos de Carbon Neutral 2030 de VELUX sobre las emisiones de Alcance 1 y 2. Desde 2023, el 100% de la energía consumida por VELUX procede de fuentes renovables (frente al 98,2% en 2022). Categoría Dos: 'Impacto en mis clientes'

Acciona (España) ha trabajado con Schneider Electric para mejorar sus activos del sector del agua con tecnologías, como un Sistema de Gestión de Plantas con herramientas AVEVA e integración IoT. La empresa logró una cobertura del 90% de energía renovable, ahorrando una media de 100.000 euros por planta en costes energéticos.

Enterprise Automation, Estados Unidos, ha modernizado una instalación de recuperación de aguas, lo que ha supuesto un ahorro de 275.000 dólares en costes de productos químicos. El mantenimiento basado en la condición y las actualizaciones de activos, mejoraron el rendimiento y redujeron las emisiones, al mismo tiempo que apoyaron la implantación de soluciones de almacenamiento de energía.

ha modernizado una instalación de recuperación de aguas, lo que ha supuesto un ahorro de 275.000 dólares en costes de productos químicos. El mantenimiento basado en la condición y las actualizaciones de activos, mejoraron el rendimiento y redujeron las emisiones, al mismo tiempo que apoyaron la implantación de soluciones de almacenamiento de energía. Markit, Polonia apoya iniciativas como la optimización de la last-mile, las evaluaciones del ciclo de vida de las compras de IT y las actualizaciones de equipos para reducir las emisiones de carbono y el uso indirecto de agua. Otras innovaciones para reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono han permitido ahorrar costes, mejorar la sostenibilidad y tener un impacto medioambiental positivo.

Paragon, Egipto, utiliza la gestión centralizada de datos de los suministros y la medición de la carga energética para controlar la eficiencia y el rendimiento de sus equipos. Ha reducido el consumo de energía un 15%, con un 6% procedente de fuentes renovables. El consumo de agua también se rebajó un 15% con un sistema de aguas grises. Los gastos anuales en suministros del centro de Paragon lograron un 21% de ahorro energético anual y redujeron las emisiones de CO2 en 1.092 toneladas.

TecnoService, Italia, se asoció con 13 hospitales de la Toscana para aumentar la eficiencia energética y operativa. Mediante la digitalización de las plantas mecánicas y eléctricas y su integración en EcoStruxure Building, las emisiones de CO2 se redujeron un 41%. El proyecto supuso un ahorro energético equivalente a 3.887 TEP (toneladas equivalentes de petróleo) y un impacto medioambiental positivo, al reducir su huella de carbono de 20.448 toneladas a 12.005 toneladas equivalentes de CO2. Categoría 3: 'Impacto en mi empresa para proveedores grandes o medianos'

SAAB Engineering, India , ha abordado tanto la eficiencia energética como la intensidad de energía sostenible desde 2019. Siendo uno de los 1.000 principales proveedores que participan en el Schneider Electric’s Zero Carbon Project, SAAB ha aumentado su consumo de energía renovable al 55,2% y ha reducido la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 44%.

Henkel, Alemania, ve la sostenibilidad como un esfuerzo constante para progresar y elevar sus tres palancas centrales para aumentar el progreso: productos, personas y asociaciones.