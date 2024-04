El Maratón de París de Schneider Electric sigue teniendo un impacto positivo en la sociedad

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha reafirmado una vez más los compromisos sociales que sustentan sus 11 años como patrocinador principal del Maratón de París. El evento, que se celebra este domingo, 7 de abril, reúne a corredores de todo el mundo en apoyo de un futuro más sostenible y equitativo Desde que la empresa se convirtió en patrocinadora principal en 2013, el Maratón de París Schneider Electric ha marcado el ritmo para acelerar la transición hacia un mundo más limpio y justo, promoviendo al mismo tiempo el impacto positivo del deporte en las personas y las comunidades. Animar a personas de todos los orígenes y capacidades a practicar deporte y promover la actividad física contribuye a construir un futuro más saludable e inclusivo para todas las generaciones.

El compromiso que Schneider Electric mantiene desde hace tiempo con la sostenibilidad ha impulsado diversas iniciativas destinadas a reducir el impacto medioambiental de la carrera, como el reciclaje de ropa, residuos de alimentos y otros materiales recogidos ese día. Desde 2019, el Maratón de París compensa el 100% de las emisiones de carbono de la carrera a través de Livelihoods Fund, que apoya proyectos que benefician a las comunidades rurales de Kenia.

"Participar en el Maratón de París Schneider Electric es un camino de perseverancia y resistencia en el que celebramos la dedicación, determinación y resistencia de cada corredor", declaró Chris Leong, Schneider Electric’s Chief Marketing Officer. "Estamos muy agradecidos por nuestra colaboración de hace 11 años con A.S.O., marcada por el propósito conjunto de mostrar cómo uno de los maratones más grandes del mundo puede ser una fuerza líder en la realización de un evento icónico, equitativo y sostenible. Hace falta un compromiso colectivo para convertir las ambiciones en acciones y ganar la carrera hacia un mundo descarbonizado".

Este año se espera la presencia de unos 55.000 participantes, entre hombres y mujeres, en la línea de salida de París, siendo 7.700 los clientes, partners y empleados de Schneider Electric que se han inscrito para participar. El maratón coincide la misma semana con la Innovation Summit de Schneider Electric en París, que ha tenido lugar los días 3 y 4 de abril en Paris Expo Porte de Versailles.

Además, Schneider Electric patrocina la carrera benéfica de 4 km Paris Run for All, que se celebra el 6 de abril, que atrae a participantes de todas las capacidades, y cuyos beneficios se destinan íntegramente a financiar actividades deportivas para niños con discapacidad.

Las inscripciones para la Carrera Paris Run for All están abiertas y disponibles para todos los mayores de 12 años.

El Maratón de París también sigue impulsando la igualdad de género reconociendo a corredores femeninos y masculinos de la misma manera. Por ejemplo, se concede el mismo premio en metálico a los primeros clasificados masculinos y femeninos, y la carrera de las mujeres empieza antes que la de los hombres para que todos los ganadores sean retransmitidos en directo cruzando la línea de meta y recibiendo sus medallas.