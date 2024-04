Leandro José Castro Gómez cuenta el origen de las tradiciones y costumbres de una sociedad que ya no existe en ‘Jamones y azafrán’

CÍRCULO ROJO.- Leandro José Castro Gómez publicó su primer libro en 1984, cuando terminó la carrera de Medicina, con un compañero de clase y llegó a tener diecinueve ediciones. Desde entonces han sido varios los libros que ha publicado sobre Psicomotricidad, Educación, Poesía y Cuentos.

Su nueva obra, Jamones y azafrán. Drama, humor, sexo, amor y secretos de Sevilla es un proyecto en el que ha ido escribiendo y recopilando muchas de sus reflexiones e ideas.

Lo que más destacaría el autor de su libro son “los personajes que pueblan las páginas de la novela, algunos que son reales, otros que he construido a partir de trozos de personas reales y otros ficticios y entre todos conforman un conglomerado que es, en gran medida, reflejo de la condición humana. Los proyectos, las satisfacciones y los sinsabores que la vida les depara, la alegría y las ganas de vivir de una sociedad que, por encima de las limitaciones y restricciones, sabe sacar todo su jugo al día a día y, especialmente, el amor en todas sus formas, el verdadero motor que los mueve”.

El libro va orientado a tres grupos de personas, en primer lugar, los que vivieron una sociedad que ya no existe, pero permanece en la memoria colectiva. En segundo lugar, a la generación que vivió la transición. En tercer lugar, a la población más joven que encontrará la respuesta al origen de muchas costumbres actuales.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del propio autor, “muchos secretos de Sevilla, no por todos conocidos, y algunas verdades absolutas como por qué a los pasos de Semana Santa se le llaman así o por qué la cerveza Cruzcampo es tipo pilsen, verdades relativas como el origen gastronómico de la tapa o de la concha de piedra de la Venera en la pared del palacio llamado entre hospitales y falsas verdades como que la feria de Sevilla es obra de un catalán y de un vasco, respuestas que encontrarán en las páginas de esta novela”.