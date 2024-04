Tactio y APD revelan claves para captar talento en Navarra

Recientemente, en el corazón de Pamplona, se llevó a cabo una jornada con reflexiones relevantes para las pymes navarras. Bajo el título "Enfocados en el éxito: claves para captar talento en la pyme", Tactio y APD se unieron para abordar uno de los desafíos más apremiantes en el mundo empresarial: la captación y fidelización del talento.

La sede de la Confederación Empresarial Navarra (CEN) acogió a una audiencia interesada por conocer las estrategias y perspectivas de empresarios destacados en el ámbito regional. Entre los ponentes se encontraban figuras como Patxi Esparza, Director General de Cytsa; Alex Uriarte, Director of People and Culture IED; Alvaro Hurtado, CEO en Zucami Poultry Equipment; y Virginia Montes, Delegada de Tactio en la zona norte.

La jornada se inició con una exposición de Virginia Montes, quien destacó los desafíos y las oportunidades identificadas en el Tactiómetro 2023, informe llevado a cabo por Tactio y que revela las principales preocupaciones y demandas de la pyme, y en este caso, en relación con la búsqueda y retención del talento.

Después de su intervención comenzó la mesa redonda titulada "Las claves para captar talento en la pyme navarra", moderada por Miguel Prado, Gestor de Comunicación en Tactio. Los ponentes abordaron preguntas cruciales, entre ellas, los principales obstáculos que enfrentan las pymes en Navarra al buscar talento. Patxi Esparza resaltó la dificultad de encontrar perfiles adecuados, atribuyendo esto a la falta de planes prácticos en los centros de formación.

Por su parte, Alex Iriarte señaló que el mercado es altamente competitivo, no solo entre pymes sino también con empresas multinacionales. Destacó la importancia de presentar proyectos atractivos que resuenen con el talento buscado. Alvaro Hurtado apoyó esta idea, resaltando las ventajas que las pymes tienen en términos de profesionalidad y cercanía.

Virginia Montes sumó que a menudo buscamos talento externo sin explorar el potencial interno de la empresa. Promover perfiles internos no solo fortalece la cultura empresarial, sino que también motiva a los empleados y mejora la imagen interna de la empresa.

Entre las conclusiones destacadas se incluyó la importancia de contar con un proyecto sólido, ofrecer una propuesta laboral atractiva, formar en valores empresariales y potenciar la motivación del trabajador. La sesión culminó con un turno de preguntas donde los asistentes profundizaron en temas como la flexibilidad laboral y la creación de proyectos atractivos para nuevos talentos.

Esta jornada ha dejado claro que la captación y retención del talento es un desafío compartido por las pymes de Navarra, pero también que existen estrategias efectivas para enfrentarlo con éxito. Se puede descargar el informe Los retos de la pyme navarra en materia de talento en el siguiente enlace.