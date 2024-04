Soter_IP, el nuevo servicio de protección de marca en internet de ISERN

En los últimos años, el avance de la digitalización ha conllevado grandes cambios en el comercio y otras actividades.

En este sentido, contar con presencia sólida en internet es fundamental para empresas de múltiples sectores. Para ello, resulta imprescindible la protección de marca.

Con respecto a esto, la firma especializada ISERN ha diseñado un nuevo servicio, llamado #Soter_IP, que permite monitorizar y mantener un control firme de cada insignia. Este sistema opera en los diferentes prestadores de servicios internacionales de los países de la Unión Europea (UE) y sigue los lineamientos del nuevo Reglamento de Servicios Digitales (DSA).

Tecnología avanzada que garantiza la protección de marca: #Soter_IP de ISERN Esta empresa cuenta con tecnología avanzada para rastrear en internet usos no autorizados de las marcas de sus clientes. Esto incluye falsificaciones y contenido ilícito, entre otras alternativas. De esta manera, es posible detectar infracciones tempranamente y evitar daños. Cuando este sistema encuentra algo indebido o riesgoso, los clientes de ISERN reciben una alerta al instante.

En particular, este servicio se enfoca en proporcionar una protección proactiva. Esto se debe a que la plataforma #Soter_IP monitoriza constantemente los espacios digitales que son relevantes para una marca. Al detectar un riesgo o una infracción, este sistema realiza un análisis exhaustivo. Esto incluye una evaluación sobre el impacto potencial en la marca. Asimismo, en todos los casos se ofrecen soluciones efectivas.

Por otro lado, los clientes de ISERN acceden a informes personalizados donde se detalla toda la actividad detectada en torno a la marca del cliente. Así, es posible ejercer una monitorización constante y llevar a cabo una estrategia preventiva para evitar daños.

Este servicio incluye distintos ámbitos digitales. Por ejemplo, se llevan a cabo búsquedas de infracciones en nombres de dominios web. También se realiza una supervisión en redes sociales para detectar usos indebidos de una marca y perfiles falsos, entre otras alternativas. Además, ISERN cuenta con la capacidad de monitorizar marketplaces y buscadores para encontrar productos falsificados.

El servicio de ISERN está alineado con el nuevo reglamento de la UE El ya mencionado DSA ha establecido normas más sólidas para proporcionar a las empresas un ambiente digital más seguro. Esta nueva reglamentación ha sido diseñada para proteger derechos fundamentales tanto de los titulares de las marcas como de los consumidores. Para ello, hace responsable a redes sociales, buscadores, registradores, marketplaces y otras plataformas del contenido ilícito que haya sido notificado previamente.

Cabe destacar que este reglamento no impone a las plataformas la obligación de controlar el contenido que ofrecen, pero sí de gestionarlo una vez que ha sido denunciado. Por este motivo, es esencial contar con el apoyo de #Soter_IP.

A través de ISERN, que cuenta con 100 años de experiencia protegiendo y defendiendo marcas, es posible acceder a un servicio de protección de marca que permite desarrollar negocios con seguridad en internet.