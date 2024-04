Una solución eficaz contra la obesidad, cirugía bariátrica

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 2.000 millones de adultos tienen exceso de peso, cifra que se estima continúe en aumento con el paso de los años. La obesidad y el sobrepeso son problemas de salud pública que afecta a cientos de personas alrededor del mundo.

España no escapa de esta realidad, ya que investigaciones recientes han estimado la prevalencia de sobrepeso y obesidad hasta en un 55,6 % de la población.

Si bien las cifras se consideran preocupantes, existen en la actualidad diferentes tratamientos para tratar este tipo de condiciones y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, una de las más destacadas es la cirugía bariátrica. La Clínica Rinos se posiciona como uno de los principales referentes para la realización de este procedimiento quirúrgico, cuenta la Dra. Ainitze Ibarzabal, cirujana especialista con un equipo de vanguardia en estas técnicas.

Perder peso con soluciones efectivas La cirugía bariátrica es un procedimiento enfocado en el tratamiento integral de la obesidad y enfermedades asociadas con el exceso de peso, como es el caso de la diabetes, hipertensión arterial, apnea del sueño, enfermedades articulares, entre otras. Por lo general, este tipo de cirugías se realiza cuando la dieta y el ejercicio no proporcionan resultados positivos para la pérdida de peso o cuando una persona tiene problemas graves de salud debido al sobrepeso.

Más allá de la pérdida de peso, a la cirugía bariátrica se le atribuyen otros beneficios importantes como la posibilidad de mejorar la salud de los pacientes y su calidad de vida. Además, permite aumentar la movilidad y puede favorecer en la reducción de dolor en las articulaciones. Asimismo, contribuye a fortalecer la salud física y emocional, ya que mejora la apariencia física de las personas y ayuda a aumentar su confianza y autoestima.

¿Quiénes pueden realizarse una cirugía bariátrica? Si bien se trata de una solución óptima para perder peso, la cirugía bariátrica no es para todas las personas que presentan problemas de sobrepeso. Nuestros candidatos deben cumplir requisitos específicos como tener un diagnóstico de obesidad, con un índice de masa corporal superior a 36 o presentar además del sobrepeso, problemas de salud asociados a esta condición.

Después de la visita de valoración con el equipo de Clínica Rinos, determinamos si se trata de una opción viable en función de las características de cada paciente. El equipo de profesionales ubicados en Barcelona y Tarragona se caracterizan por brindar el asesoramiento y acompañamiento necesario antes, durante la cirugía, y después, ofreciendo a los pacientes todo el soporte, así como los cuidados que favorecen su recuperación y obtención de resultados favorables.

El paciente tiene una evolución sorprendente en su ánimo y autoestima cuando empieza a ver resultados en su bajada de peso.