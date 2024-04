Tomás Piderit expone el dolor del desamor y sus sombras en 'Del Amor, y Seis de sus Demonios'

En esta obra poética, el autor navega por las turbulentas aguas del sentimiento más universal y complejo, revelando sus matices más oscuros a través de una metáfora audaz que promete cautivar a los amantes de la poesía En un mundo donde la poesía suele caminar por las sendas trilladas del amor y el desamor, Tomás Piderit presenta su obra 'Del Amor, y Seis de sus Demonios', un viaje lírico e íntimo por los rincones más oscuros y, a la vez, iluminados del sentimiento más complejo y universal: el desamor.

Publicada por la editorial Tregolam, esta colección de poemas no solo desgrana las complejidades del desamor, sino que se aventura audazmente en las sombras que este arrastra consigo, encarnadas en seis "demonios" que simbolizan las diversas facetas y pruebas que este sentimiento impone a los corazones que osan entregarse a él y sus inevitables y terribles consecuencias.

"Más que lanzarme a explorar una faceta del amor de manera teórica, se trata de plasmar en palabras una vivencia de manera sincera y honesta e intentar transmitir lo que estoy viviendo en el papel", afirma el autor.

La obra está meticulosamente estructurada en seis cantos, cada uno dedicado a un "demonio" diferente, donde cada uno representa un aspecto distinto del amor, desde el dolor de un adiós hasta la melancolía de la soledad, y juntos componen un complejo mosaico de emociones y estados del ser.

Con poemas como 'Tregua' o 'Noctis', Piderit explora la dualidad inherente al amor, su capacidad para ser fuente de luz y oscuridad simultáneamente, y su poder para transformar la percepción de la realidad. La obra, en palabras del autor durante una entrevista, nace de "plasmar en palabras una vivencia de manera sincera y honesta", lo que confiere a cada verso una autenticidad palpable y conmovedora.

"La presencia de universalidad no nace desde proyectar cómo lo que siento y/o vivo se proyecta hacia una experiencia humana, sino más bien de ser sinceramente humano y plasmarlo, esperando que aquello identifique a quien pueda sentir algo parecido".

El estilo de Piderit se distingue por su uso evocador del lenguaje, las imágenes y las metáforas, lo que permite abordar temas eternos y globales de una manera que es tanto íntima como accesible para los lectores. Su capacidad para capturar la esencia de las emociones más profundas y complejas, con gran sensibilidad, es lo que define su voz única en el panorama poético actual.

"Me dio miedo añadir todos [los poemas], porque son profundamente honestos y de cierta manera me dejan expuesto. Detrás de un velo de poesía, pero expuesto, al fin y al cabo", revela.

Este enfoque personal y universal permite que los lectores puedan verse reflejados en sus versos, encontrar consuelo en su dolor y, quizás, entender mejor los propios laberintos del corazón y a enfrentarse y vivir el amor en sus múltiples etapas.

En definitiva, Piderit no solo demuestra su habilidad para explorar y tratar algunos de los temas más intrínsecos de la humanidad, sino que también se establece como un poeta de notable sensibilidad y profundidad y un guía por los recovecos más intrincados de estos seis demonios que todas las personas han experimentado al menos una vez en la vida.

'Del Amor, y Seis de sus Demonios' ya está disponible en librerías.

