Rubén Ustárroz, asesor inmobiliario y contable

Para concretar con seguridad operaciones en el sector inmobiliario es necesario contemplar múltiples variables financieras, legales, personales y contables. Por esta razón, es óptimo contar con el apoyo de un experto en el sector como Rubén Ustárroz.

Este asesor inmobiliario profesional cuenta con una extensa trayectoria, ya que ha trabajado en distintas empresas de construcción y promoción de viviendas a lo largo de su carrera profesional. En la siguiente entrevista, este experto repasa sus más de 25 años de trayectoria y explica por qué hoy en día, es más beneficioso que nunca contar con un servicio de asesoría.

¿En qué año y de qué manera comenzó tu carrera en el sector inmobiliario?

Mis comienzos fueron allá por el año 1997 en la mayor constructora que había por aquel entonces en mi Navarra natal. En mis primeros seis años de trayectoria conocí lo que era una empresa constructora con cerca de 300 trabajadores por dentro y me fui formando y descubriendo el mundo empresarial, posteriormente también trabajé año y medio como administrativo de obra y, por último, en esta primera etapa, dirigí una pyme de alicatados y soleras de mortero durante casi 4 años hasta que llegó la crisis inmobiliaria de 2007. Al mudarme a Madrid fue cuando cambié las constructoras por las promotoras y cuando empecé en serio con el tema financiero.

Tu carrera tiene una primera etapa vinculada a empresas de la construcción en Navarra y después te mudaste a Madrid. ¿Nos podrías contar por qué tomaste esa decisión? ¿Cuáles han sido tus funciones en distintas promotoras inmobiliarias durante esta etapa?

Me mudé a Madrid por motivos personales aunque tenía ganas de trabajar en empresas más grandes y en mi etapa en Madrid durante casi 15 años he trabajado en dos Departamentos de Administración y las dos empresas fueron promotoras inmobiliarias cotizadas en Bolsa (Quabit Inmobiliaria y Neinor Homes), donde me especialicé en todos los temas financieros y de gestión de una empresa como contabilidad, tesorería, impuestos, gestión con Administraciones Públicas y finanzas.

¿Esta profesión tiene una parte que se aprende estudiando y otra que se adquiere ejerciendo?

Efectivamente, yo soy de los que creen que donde más se aprende es trabajando y la experiencia que te da el día a día en una empresa no se adquiere estudiando aunque evidentemente, tienes que tener una base.

¿Cuáles son los momentos más destacados de tu formación profesional?

Tengo un máster en Dirección Financiera y soy API, además de otra infinidad de cursos y formaciones sobre temas variados, pero siempre enfocados en el mundo empresarial como ideas para rentabilizar tu empresa, habilidades para directivos, plan de gestión anual y su control, prevención riesgos laborales, prevención blanqueo capitales, nóminas contratos, sistema red ss y winsuite, negociación en compras... Además, soy experto en un programa contable específico para promotoras como Prinex y también domino Contasol.

En la etapa más reciente de tu carrera has profundizado en el aspecto financiero del sector inmobiliario. ¿Cómo ha sido esta experiencia?

Al venirme a la costa del sur de Tarragona a vivir, empecé a trabajar como director financiero de una constructora de la zona y la experiencia es fantástica. Al final, las finanzas y la contabilidad son fundamentales en cualquier experiencia empresarial y te da mucha visión y mucha información para tomar decisiones seguras, rentables y acertadas en los negocios.

Debido a tu trayectoria y a que te has desempeñado en múltiples funciones, ¿sería correcto decir que tienes una visión integral de cómo funcionan los sectores de construcción y de promoción inmobiliaria?

Efectivamente, al llevar más de 25 años en el sector y en diferentes cargos y funciones se puede decir que tengo una visión integral y un perfecto conocimiento del sector y de sus peculiaridades.

Actualmente, ¿cuáles son los servicios que ofreces a tus clientes?

Actualmente, además de la Dirección Financiera de la constructora que he comentado anteriormente, trabajo de asesor inmobiliario desde hace poco más de un año y aunque nunca lo había hecho, pero tenía la intuición que por mi forma de ser y por mi conocimiento del sector, se me podía dar bien y efectivamente en poco más de un año he sacado ya casi veinte operaciones adelante. Servicios de Asesoría Inmobiliaria y Financiera | Rubén Ustárroz (suasesorinmobiliarioycontable.es)

¿También ofreces formación? ¿A quiénes se destinan estos servicios?

Sí, tengo un curso de contabilidad básica para personas no financieras y de autogestión para autónomos con la finalidad de ayudar a personas sin experiencia en el mundo de la empresa, pero con inquietudes empresariales y para que autónomos puedan evitar tener que andar pagando una asesoría todos los meses.

¿Cuáles son los rasgos que te caracterizan como asesor?

Constancia, entrega y buscar siempre el mejor resultado para mis clientes al menor coste posible. La verdad es que me encanta mi trabajo y como suelo decir... "la mejor publicidad es un cliente satisfecho" Rubén Ustárroz (@suasesorinmobiliarioycontable) • Fotos y vídeos de Instagram.

Por último, ¿en qué zona de España estás centrado a día de hoy?

Aunque tengo proyectos de ventas de inmuebles y de negocios a nivel nacional, en el tema inmobiliario estoy especializado en la Costa Dorada y el Bajo Ebro y especialmente en L'Ametlla de Mar y sus urbanizaciones de Calafat, San Jorge de Alfama y Las Tres Calas. Una gran desconocida en general esta parte del litoral pero un espectáculo de calas una tras otra y muchas zonas vírgenes.

Rubén Ustárroz es un profesional que ofrece un servicio de 360° para que sus clientes puedan concretar operaciones inmobiliarias con un apoyo integral. Además, este especialista ofrece acceso exclusivo a una cartera de propiedades ubicadas principalmente en la zona del Bajo Ebro, la Costa Dorada y la provincia de Barcelona.