El Club de los Duendes; el portal que facilita la vida a padres y niños

La infancia es un momento precioso de la vida, tanto para los niños como para sus padres. Sin embargo, hay momentos en la vida de un niño que son un poco más complicados. Con el fin de resolver estas dificultades nació El Club de los Duendes, un portal online dedicado a enriquecer la infancia a través de juegos, recursos educativos y consejos para padres.

Se trata de una página web que se divide principalmente en tres secciones: recursos educativos, bebé e infancia y juegos y ocio. En función de la información que se esté buscando, el padre, madre o tutor legal encontrará con facilidad numerosos contenidos relacionados. El Club de los Duendes es, en resumen, una guía sobre cómo educar y enseñar a los hijos de la manera más adecuada posible.

Aprender es una de las cosas más importantes de la infancia En El Club de los Duendes tienen claro que aprender es una de las cosas más importantes de la vida de un niño, ya que a esa edad los cerebros son como esponjas y lo absorben todo. Además, aprender es una oportunidad de participar en nuevas experiencias, que durante la infancia pueden suponer toda una aventura.

De hecho, como una vez dijo Nelson Mandela, “la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”. Y por ello, en El Club de los Duendes tienen la sección de recursos educativos, donde niños, padres, maestros y todo tipo de educadores pueden encontrar numerosos materiales que se pueden usar en la enseñanza.

Entre los contenidos que se pueden encontrar en esta sección destacan los trabalenguas en inglés, los beneficios de los viajes de fin de curso, cómo enseñar a los hijos a comer bien o cómo potenciar las inteligencias múltiples en los niños.

En definitiva, se trata de contenidos muy variados que ayudan a que los hijos aprendan de una manera efectiva. Además, son contenidos fáciles de leer y aplicar, interesantes, entretenidos y llenos de ejemplos e ilustraciones.

Los bebés: una etapa muy bonita, pero llena de retos La segunda sección que los padres y educadores pueden encontrar en el Club de los Duendes es “Bebé e infancia”, dedicada a los primeros años de vida de los hijos. El filósofo inglés James Martineau dijo que “un bebé es un lienzo en blanco en el cual los padres pueden pintar los colores más hermosos de su amor y esperanzas”. Es decir, la educación de un bebé depende de la habilidad de los padres para enseñarle los valores y enseñanzas que estimen oportuno.

Y aquí es donde entra en juego esta sección dedicada a los bebés, donde se puede encontrar una gran variedad de contenidos con juegos para baby shower, cómo elegir los juguetes adecuados, cómo decorar la habitación de un bebé o las mejores tiendas online para bebés.

Se trata de contenidos muy inspiracionales y llenos de ideas pensados para que los padres puedan leer en los primeros meses de vida de sus hijos o, incluso, antes de que nazcan. De esta manera, cuando el niño o niña empiece a crecer, los padres ya tendrán la información necesaria para saber cómo actuar en cada momento.

Además, estos contenidos no solo están dirigidos a padres, sino también a otros familiares de los bebés, como abuelos o tíos, con ideas de qué regalar a recién nacidos o juegos para niños de 3-4 años.

Jugar, un aspecto fundamental de la infancia Jugar es una parte fundamental de la infancia y no solo es tarea de los niños, sino también de los padres y el resto de adultos que se relacionen con ellos. Para los niños, todo es un juego, porque, aunque sea de una manera inconsciente, ellos entienden que es algo muy importante.

Incluso Einstein, uno de los científicos más importantes de la historia, decía que “el juego es la forma más alta de investigación”. A nivel de pedagogía el juego también es muy valorado, pues para esta rama de la ciencia jugar es fundamental para adquirir conocimientos, sobre todo en los primeros años de la infancia. Por ello, no es de extrañar que el famoso pedagogo alemán Friedrich Fröbel dijera que “el juego es la actividad más elevada de la infancia, pues representa el desarrollo completo de la persona”.

¿Y cómo se juega con los niños? Esta puede ser una tarea aparentemente sencilla, pero en realidad también hay que aprender a hacerla correctamente. En el El Club de los Duendes lo saben, así que también han incluido en su plataforma la sección de “juegos y ocio”, donde dan información a los padres y educadores sobre todo lo que tiene que ver con el juego.

Algunos de sus contenidos más destacados en esta sección son tipos de juegos para hacer en casa con los niños, juegos clásicos que se pueden enseñar a los pequeños de la casa, trabalenguas en inglés para mejorar en el idioma o los tipos de campamentos de verano a los que pueden asistir los niños.

Desde luego, se trata de una sección de mucha utilidad para que los hijos tengan un tiempo de ocio de calidad a la que vez que están entretenidos y aprendiendo contenidos educativos, alejándose de las tendencias de la actualidad, como las videoconsolas, los móviles o las redes sociales.

En definitiva, El Club de los Duendes tiene el objetivo de ayudar a los adultos a enriquecer la infancia a través de juegos, recursos educativos y consejos para padres a través de una plataforma muy intuitiva, fácil de leer, con contenidos variados y con consejos que se pueden empezar a aplicar en el momento.

Además, cabe destacar que los contenidos abarcan un rango de edades muy amplio, desde el embarazo hasta niños de primaria, pasando por los bebés y la infancia más temprana, de forma que los padres podrán servirse de sus consejos durante muchos años.