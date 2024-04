¿Cuáles son las preguntas que se deben hacer las empresas a la hora de elegir un buen método de codificación para sus productos?

Uno de los aspectos primordiales a la hora de optimizar la trazabilidad de los productos en la producción industrial es la codificación. Este proceso permite marcar productos o envases con información relevante, como fechas de caducidad, códigos, lotes o datos específicos de la producción del artículo.

Si bien existen distintos métodos, es importante que cada industria pueda elegir la tecnología de codificación adecuada a sus requerimientos específicos. Para eso, Trebol Group no solo dispone de lo último en equipamiento de codificación y marcaje, sino que brinda además asesoramiento personalizado para una elección precisa de las mejores herramientas de codificación para sus productos o envases.

Qué deben saber las empresas a la hora de elegir el método óptimo de codificación La codificación industrial es una práctica esencial durante la fabricación, principalmente de alimentos, bebidas y medicamentos, no solo para cumplir con los requisitos reglamentarios y de calidad, sino también para garantizar la trazabilidad y autenticidad de los productos a lo largo de su ciclo de vida. Cuando las empresas deben elegir el método de codificación más adecuado, suelen enfrentarse a la ardua tarea de evaluar tecnologías y complejas especificaciones de cada equipamiento. Sin embargo, lo más importante es preguntarse qué tipo de información se necesita codificar y en donde será plasmada.

Según las necesidades particulares de la industria, en cuanto a las características de la información, el material en el que se codificará, la posición en el envase, las condiciones ambientales de la fábrica y la velocidad de la línea de producción, se podrá elegir entre un método u otro. Estos aspectos a evaluar determinarán la elección precisa de la tecnología de codificación a incorporar, ya sea inyección de tinta, láser o transferencia térmica entre otras.

Excelente método de codificación Una de las tecnologías más versátiles y flexibles es la inyección de tinta (CIJ), además de ser perfecta para un alto rendimiento en numerosas aplicaciones industriales. Gracias a que se puede aplicar sobre una amplia variedad de materiales, incluyendo superficies porosas y no porosas, la inyección de tinta es ideal para codificar productos pequeños, con formas irregulares o curvas, incluso en entornos de producción exigentes.

Además, la inyección de tinta ofrece una alta velocidad de impresión y una fiabilidad excepcional, siendo perfecta en industrias que requieren una codificación precisa y de alta calidad, como la farmacéutica, la alimentaria y la química. Más allá de que este sea uno de los métodos más recomendados, desde Trebol Group, sostienen que la elección del método de codificación adecuado dependerá de una variedad de factores específicos de cada empresa, como el tipo de producto, las condiciones de producción y las necesidades de trazabilidad. Mediante la asesoría especializada de Trebol Group, los fabricantes acceden a una evaluación detallada de sus requerimientos específicos de codificación, así como también a recomendaciones de las soluciones más eficaces y rentables.