Schneider Electric lanza EVlink Pro DC 180kW, una estación de carga rápida de Vehículo Eléctrico para avanzar en la electrificación de edificios, aparcamientos y flotas

Disponible ahora en España, EVlink Pro DC 180 kW permite la carga rápida, segura y eficiente de vehículos eléctricos para edificios, flotas y aparcamientos, al mismo tiempo que acelera los objetivos de sostenibilidad. El Gobierno de España quiere que haya 5 millones de vehículos eléctricos en circulación en 2030. Para ello, será fundamental contar con una buena red de puntos de recarga. Actualmente, hay más de 27.000 puntos públicos en España, pero la mayoría son de carga lenta (hasta 22 kW) Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado el lanzamiento de EVlink Pro DC 180 kW, una estación de carga rápida para maximizar la eficiencia energética y minimizar los costes eléctricos. Teniendo en cuenta que se prevé casi el 90%(1) de la carga de vehículos eléctricos (VE) en edificios comerciales e industriales, la carga rápida EVlink Pro DC permite a los vehículos alcanzar el 80% (2) de carga en tan sólo 20 minutos, optimizando el uso de la energía del edificio y pudiendo volver más rápidamente a la carretera, para los vehículos de la flota.

En la actualidad, el transporte representa el 23% (3) del consumo mundial de energía y los edificios el 26% (3). Para alcanzar el objetivo Net Zero, hay que acelerar la transición hacia la electrificación para permitir la adopción de más energía limpia, como la solar en los tejados, para alimentar los edificios y vehículos. Combinando soluciones eficientes de recarga de vehículos eléctricos e infraestructura de distribución eléctrica con software inteligente de gestión de la energía -respaldado por una red de expertos certificados para servicios de consultoría, sobre el terreno y remotos-, los propietarios y operadores pueden cumplir sus objetivos de sostenibilidad, mantener la fiabilidad energética y ofrecer una cómoda experiencia a los conductores de vehículos eléctricos.

Integración perfecta para maximizar el control y la distribución de la energía

EVlink Pro DC se integra perfectamente con sistemas de gestión de carga como EcoStruxure EV Charging Expert para distribuir de forma inteligente la energía del edificio a las estaciones de carga de vehículos eléctricos en tiempo real, garantizando la máxima eficiencia y ahorro de costes. Es interoperable con sistemas de gestión de edificios como Power Monitoring Expert y EcoStruxure Building Operation, para simplificar las operaciones diarias de los operadores de edificios, consolidando toda la información en una única solución. La solución también está certificada con múltiples sistemas de gestión de carga de estaciones (CSMS), dando a los propietarios de edificios y a los operadores de puntos de carga la libertad de integrar y gestionar un sistema de carga que se adapte a sus necesidades específicas, gracias a la visibilidad de datos y la supervisión back-end necesaria para gestionar eficientemente su sistema.

Servicios para dar apoyo a todo el ciclo de vida

Schneider Electric ofrece la solidez de una red mundial de técnicos comprometidos con la mejora del rendimiento de la infraestructura de VE y el mantenimiento de los activos en condiciones óptimas para proteger a las empresas y a sus clientes. El fabricante y sus partners certificados prestan directamente servicios de ciclo de vida integral, con conocimientos especializados prestados a distancia o mediante asistencia avanzada in situ, que abarcan la puesta en servicio, el mantenimiento y la reparación. Schneider Electric proporciona el nivel adecuado de servicio y asistencia para cada cliente, teniendo en cuenta el idioma y la infraestructura locales, dando prioridad al tiempo de actividad, la eficiencia operativa y la tranquilidad.

"El lanzamiento de EVlink Pro DC 180 kW aprovecha nuestra larga trayectoria en distribución eléctrica y nuestra amplia experiencia en el sector de la edificación para ofrecer un enfoque innovador de la infraestructura y la recarga de vehículos eléctricos. Nuestro compromiso con la interoperabilidad y la integración sin fisuras implica que los operadores de edificios y flotas obtienen más visibilidad, eficiencia energética y control, mientras que los conductores obtienen acceso a una red de estaciones de carga con facilidad, una mejora muy necesaria para la experiencia general de propiedad de VE", afirma Patricia Pimenta, VP Home & Distribution para Iberia en Schneider Electric. "Reforzados por una red mundial de técnicos con experiencia dedicada, los clientes pueden contar con una experiencia de eMobility mejorada en la que pueden confiar".

EVlink Pro DC 180 kW garantiza unas capacidades de carga fiables y constantes, lo que permite a los clientes comerciales e industriales ofrecer una experiencia de carga rápida, segura y eficiente a los usuarios finales, al mismo tiempo que avanzan en su camino hacia la resiliencia, la descarbonización y la independencia energética. Entre sus principales características se incluyen:

Potencia escalable de 120 a 180 kW y tecnología preparada para el futuro para simplificar las actualizaciones y la modernización con ISO15118 Plug & Charge y Smart Charging readiness, garantizando que la infraestructura permanezca a la vanguardia de la innovación.

Fiabilidad con certificación de laboratorio de terceros, con una carcasa con protección anticorrosión C4M, que funciona en entornos difíciles y temperaturas extremas de hasta 50 °C, sin reducir la potencia.

La protección reforzada integrada y el botón de interrupción de carga garantizan un funcionamiento seguro.

Sensores para detectar golpes y entrada de agua, con notificaciones en tiempo real en caso de problemas en el punto de carga.

Facilidad de uso con el sistema de reconocimiento de vehículos AutoCharge que inicia automáticamente una sesión de carga al enchufar el vehículo eléctrico registrado, lo que permite la carga simultánea dinámica de dos vehículos para obtener la máxima eficiencia de uso de energía. La arquitectura de referencia de Schneider Electric para soluciones integrales garantiza que las instalaciones cumplan plenamente los requisitos globales de los conductores de vehículos eléctricos, las limitaciones de distribución eléctrica, las capacidades de gestión de energía, las consideraciones operativas y las normativas locales. Las funciones de ciberseguridad integradas proporcionan una alta protección para los activos y sistemas IT estratégicos, para reducir las amenazas relacionadas con el uso de las estaciones de carga.

En un momento de crecimiento de los edificios y consumidores que generan, almacenan y utilizan su propia energía, EVlink Pro 180 kW es la última incorporación al portfolio de productos para prosumidores de Schneider Electric y abarcará la implementación de nuevas estaciones de carga rápida estratégicamente situadas para garantizar un acceso cómodo y una carga eficiente a los propietarios de vehículos eléctricos. Con esta nueva solución, Schneider Electric amplía su abanico de innovaciones para crear nuevas oportunidades de mercado para edificios comerciales e industriales y operadores de flotas con aplicaciones tanto en aparcamientos como en carretera.

1 BNEF/Omdia 2022

2 Depende del tamaño de la batería y de las especificidades del vehículo.

3 Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la energía: Overview IEA 2021

Ver el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=2DyZaENUwOo