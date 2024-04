Por segundo año el Diario Qué! ha entregado los premios Qué!Arte: se rinden al arte pop de Jogis Art y Gonhdo

El Diario Qué!, de la mano de Lexus, ha celebrado la segunda edición de los premios Qué!Arte, con la apuesta de darle un espacio siempre necesario al arte de la nueva generación Diario Qué! persigue ser mecenas de artistas premiando obras que reflejen el lenguaje personal del autor, y con este premio quieren promocionar y dar a conocer el trabajo de pintores nacionales e internacionales en su vertiente pop o street art.

Este año los dos ganadores además son una prueba de la importancia de la cultura pop para entender la generación de artistas que está generando reacciones dentro del universo artístico. "El arte es una forma de expresar lo que no podemos decir", señaló durante la ceremonia Aurelio García, director de comunicación y marketing de Lexus y patrocinador de los premios.

Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, CEO del Grupo Merca2, del que forma parte el Diario Qué!, repitió la importancia que le da tanto el medio como el grupo al arte y la cultura. Aunque en las bases del concurso se señalaba a un solo ganador, debido a la imposibilidad del jurado de decidirse por uno, este año hubo dos premiados en primer lugar que representan dos formas de acercarse al arte pop y de comunicar a través de la imagen.

Jogis Art, nombre artístico de Jordi Gil Fernández, se presentó en el Museo del Traje vestido de Kenzo Paris, rompiendo con la estética del resto de los presentes al esquivar el traje normal, le dio una vuelta a la ‘Mona Lisa’ de Da Vinci para su ‘Gioconda’. Con un estilo propio inspirado en el street art y el pop art, el artista reinventó la obra inicial de la Gioconda para convertirla en una explosión de colores y tatuajes que cubren sus brazos y parte de su cuello. Es una obra que comparte parte de la estética de su trabajo, más conocido con los mismos colores que han hecho famosos sus ‘Jogis Bear’ pero que aquí muestra una reinvención moderna y rebelde de una obra clave del arte clásico.

Gonzalo Hernández Sánchez de Ocaña, conocido como Gonhdo, en cambio, decidió aprovechar el concurso del Diario Qué! para rendirle tributo al periodismo y la comunicación. Su ‘Quando y Dónde’ usa el mismo estilo de su trabajo para repasar la historia de la comunicación, "desde el primer periodista que salió hasta las diferentes formas de comunicación que hay, ya sea vía redes, vía periódico, vía Internet, lo que sea", comenta el artista. Busca transmitir una historia a través de su arte, generando en las personas emociones y curiosidad. Además, como siempre en los trabajos del artista madrileño, la obra esconde un pequeño bocata de calamares, una tradición que inició con su trabajo en el extranjero para honrar a la ciudad que le vio nacer.

UNA TRADICIÓN DEL DIARIO QUÉ! QUE SE AFIANZA

El arte y la cultura siempre ha sido parte de la identidad del Diario Qué!, y la posibilidad de darle un altavoz a dos artistas emergentes de la nueva generación española es profundamente valioso. Por eso, con estos premios el Diario Qué! apuesta por el reconocimiento de la labor de los nuevos artistas españoles, y por la suma de espacios del propio medio dentro del mundo cultural español.

El triunfo de Jogis Art y Gonhdo es además importante en este aspecto. Ambos son artistas clave en el panorama actual y la forma en que abordaron la competencia evidencia el prestigio que han ido sumando, y la importancia que tienen en el calendario del mundo del arte. Esta segunda edición es otro paso para afianzarlos en un calendario artístico que agradece la aparición de otro espacio de apoyo a un medio.

"El arte plástico muchas veces queda en la oscuridad para las instituciones culturales", recuerda Gonhdo tras recibir el premio. Es por ello por lo que este tipo de iniciativas de los medios de comunicación y del sector privado pueden ser clave para que este medio artístico siga creciendo en el territorio español.

UN GREMIO QUE EXIGE LA VISIBILIDAD QUE LOS PREMIOS QUE!ARTE ESPERA DARLES

Ambos artistas agradecieron al Diario Qué!, al grupo Merca2 y al patrocinio de Lexus por darle mayor visibilidad al arte plástico, en particular a la pintura, en España. Los premios ayudan a enfrentar esta situación que se ha convertido en uno de los principales problemas del sector artístico en España, y que debe asumirse para buscar una solución completa.

Lo cierto es que se está hablando de dos artistas emergentes con abordajes diferentes a la creación artística, con un talento y un nivel de creatividad clave para que el mercado del arte español siga creciendo. Los premios Qué!Arte ayudan a catapultarlos a un público que puede conocer sus obras, pero seguramente no al artista que hay detrás de ellas.

