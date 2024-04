Experiencia en el modelo solicitud Ley de Segunda Oportunidad, con Oportuna Legal

Desde su existencia, el modelo solicitud Ley de Segunda Oportunidad ha representado una verdadera solución para los ciudadanos españoles que tienen una situación financiera decadente producto del peso de las deudas.

Para liberarse de los endeudamientos, las personas deben pasar por un proceso legal, por lo que es vital contar con el apoyo de profesionales del derecho.

Entre los despachos en el país que pueden brindar asistencia en esta área se encuentra Oportuna Legal, el cual destaca por su experiencia en el mercado de más de diez años y por contar por un equipo de abogados Oviedo que orienta de forma cercana, acompaña y representa a cada cliente para garantizar un procedimiento efectivo y justo.

Cómo y cuándo acudir a este recurso Los abogados Oviedo de Oportuna Legal indican que la mencionada ley es una gran aliada para los individuos que tienen problemas económicos y que necesitan una exoneración al 100% de sus deudas para poder recuperarse y comenzar una nueva vida sin los sin sabores de los adeudos. Asimismo, indican que a este instrumento legal pueden acudir todo tipo de personas, ya sean particulares o autónomos.

Sin embargo, remarcan que para poder solicitarlo es necesario cumplir con una serie de requisitos, entre los principales, no haberse acogido al mismo en los últimos 10 años, tener insolvencia, tener una deuda que no sea mayor a cinco millones de euros y no tener antecedentes penales por delitos económicos. Aunque esta herramienta es muy beneficiosa para la ciudadanía, es necesario buscar asesoría legal, ya que hay algunas complejidades que deben ser manejadas por los profesionales en derecho como la negociación con los acreedores antes de tomar acción, el recaudo de documentación, la presentación formal en el juzgado y el seguimiento del proceso.

Más allá de todo lo expuesto, los jurisconsultos del bufete recalcan que los solicitantes deben estar comprometidos a cooperar con los mediadores encargados de los casos y cumplir cabalmente con los acuerdos pautados.

Cuál es el procedimiento a seguir con los abogados de Oportuna Legal Los experimentados abogados de Oportuna Legal pueden ayudar a todo aquel que necesite salir del declive económico mediante el mecanismo de Segunda Oportunidad, vigente en España desde el año 2015. El primer paso para obtener el respaldo del equipo de especialistas es contactarlo y exponer el caso.

Una vez que los profesionales conocen la situación de un cliente, elaboran un informe donde indican cuáles son las soluciones más viables. Posteriormente, se establecen los honorarios y se solicitan los documentos requeridos para solicitar un concurso de acreedores.

Desde cualquier perspectiva, la Ley de Segunda Oportunidad es un recurso bondadoso, ya ha beneficiado a muchos españoles. No obstante, para obtener los resultados esperados, es esencial consultar con especialistas en derecho con trayectoria y reconocimiento que asesoren de la mejor manera y procedan cuidando cada detalle.