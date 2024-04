Entrevista a Cóncava, un estudio de arquitectura en Madrid

Cuando se planea construir algún tipo de inmueble ya sea un edificio, vivienda, local o cualquier otra estructura de este tipo, siempre es recomendable acudir a un estudio de arquitectura para solicitar la ayuda de expertos.

Los arquitectos profesionales y experimentados son capaces de garantizar una construcción que combine perfectamente la funcionalidad con la estética, creando estructuras excepcionales hasta en el más mínimo detalle. Actualmente, hay varios estudios de arquitectura en la capital española, pero uno de los que ha comenzado a destacar en el sector es el estudio de arquitectura Madrid llamado Cóncava. La siguiente es una entrevista realizada a uno de sus responsables, donde explica al detalle el valor añadido que ofrecen.

¿Qué diferencia a Cóncava del resto de estudios de arquitectura en Madrid?

Los estudios de arquitectura en Madrid y en España, en general, tenemos un alto nivel de preparación. Nosotros nos caracterizamos por ilusionarnos con lo que hacemos, desde lo pequeño a lo grande. Debido a nuestro tamaño, la relación con nuestros clientes la hacemos muy cercana y efectiva. Nos implicamos en los proyectos y mimamos mucho el equilibrio entre la parte y el todo.

¿Qué estrategias aplica la empresa para satisfacer las demandas del mercado actual?

Actualmente, para poder atender al cliente adecuadamente, hay que estar muy metido en la dinámica de la arquitectura, ya que los retos son muy exigentes. Podemos decir que los nudos de la red son muy numerosos. El mercado de la construcción es muy activo y debemos estar actualizados en todo momento. En total, debemos cumplir y resolver en muchas facetas del proceso proyectual y constructivo. Al mismo tiempo, esto lo hace muy atractivo para nosotros.

¿Cómo Cóncava logra entregar los proyectos dentro de los plazos y presupuesto acordados?

La pregunta toca un punto clave del proceso. Diría que lo básico es ser realistas desde el comienzo, y las cuentas se deben hacer con respeto al momento en que vivimos. Recomendamos no hacer castillos en el aire, sino medir y ajustar las capacidades de promotores, técnicos y constructores para llevar el proyecto encaminado desde su inicio. Acto seguido, hay que ponerse a la tarea con resolución y claridad de ideas. Creemos que la fase inicial es de gran importancia, ya que, son las bases para empezar a trabajar. En ese proceso no debemos escatimar en esfuerzos para anticiparnos a posibles obstáculos que surgirían si fuera de otro modo.

¿Por qué la empresa escogió operar principalmente en Madrid?

Somos de aquí, unos de la ciudad, otros de sus alrededores. Tenemos arraigo, pero sin dejar de aprovechar las posibilidades que nos ofrece la tecnología para trabajar con clientes y colaboradores fuera de la provincia, de hecho, las posibilidades se extienden por todo el mundo. El año 2020 nos confirmó que se puede trabajar muy bien sin proximidad. Por supuesto, el núcleo originario estamos muy próximos.

¿Cuáles han sido los mayores retos a los que Cóncava se ha enfrentado como estudio arquitectura Madrid?

Básicamente, los mismos retos que todos los profesionales han tenido con los vaivenes de la economía mundial. Adaptación y mucho esfuerzo han sido las lecciones aprendidas. A nivel profesional, hemos tenido muchos de los que hemos aprendido algo, independientemente del resultado. El fracaso no existe si estás atento a la lección. También hemos tenido muy buenos momentos, por ejemplo, el caso de una promoción de 35 viviendas de varias capacidades ya casi terminado el proyecto básico, nos pidieron obtener el mayor número de unidades posible en tiempo récord, como no. El resultado fue uno de nuestros proyectos con los que nos sentimos más satisfechos. ¡Y en plazo!

¿Qué estrategias utiliza la compañía para extender sus servicios con eficacia a todo el territorio nacional?

Hoy el mercado se expone en la red de redes. Reconocemos que esa tarea es absolutamente necesaria en la actualidad. De todos modos, las relaciones personales y las recomendaciones de nuestros clientes siguen dando sus beneficios. Todos los caminos son válidos sin dejar de lado ninguno de ellos. Pero la estrategia es la de siempre, ponemos toda la carne en el asador cada vez que nos encargan un proyecto. Cada proyecto tiene importancia por sí mismo, este ha sido nuestro eje de trabajo estos años, que ya son unos pocos.

¿Por qué el equipo de Cóncava es considerado multidisciplinar y cualificado para entregar soluciones altamente efectivas?

Porque si no te haces multidisciplinar no lo abarcas todo. Como ya se dijo, los retos son muchos y complejos, aunque se trate de la reforma de un local, tener el respaldo de profesionales de diferentes palos es algo que recomiendo a cualquier arquitecto, ingeniero, etc. Estamos encantados de tener a nuestro alcance a profesionales con mentalidad similar a la nuestra con los que se produce una retroalimentación beneficiosa y necesaria.

¿De qué forma Cóncava mantiene a sus empleados actualizados con las últimas tendencias, metodologías y regulaciones del sector arquitectónico?

La formación continuada es otro de los grandes retos de la profesión, como pueda ocurrir con profesionales de la medicina o cualquier otra ciencia. Los recursos se acaban y surgen otros nuevos. La sostenibilidad es una asignatura que vamos a tener que aprobar todos. Los campos de estudio se diversifican e intensifican al mismo tiempo, lo que es otro motivo para buscar apoyos externos que complementen nuestra formación. Esto nos hace más fuertes.

¿Qué tipo de proyectos son su especialidad?

Por trayectoria, el uso residencial ha sido el más habitual y del que hemos obtenido grandes satisfacciones. Quizá por eso mismo, cuando afrontamos proyectos del uso industrial, oficinas, hoteles, restauración o actividades sanitarias, nos ponemos en disposición de sacarle el máximo partido. Para mí personalmente, mi debilidad son los edificios de uso industrial o comercial por lo agradecidos que son a los esfuerzos. Pueden ser lienzos donde la expresividad de la arquitectura se soporta en equilibrio con los entornos. Reconozco que no siempre es así, pero cuando ocurre es un evento a tener en cuenta.

¿Cómo la empresa garantiza los proyectos de diseño y construcción que realiza a sus clientes?

Las garantías están establecidas en la Ley de Ordenación de la Edificación, si esa era la pregunta. En cambio, la formación de grupo entre las tres partes intervinientes, promotores, facultativos y constructoras, son el mejor seguro de éxito, porque nos capacita para dar respuesta a las necesidades que surjan durante el proceso. Pena que seguirá habiendo quien intente desmontarlo, a río revuelto, ganancia de pescadores. De hecho, los facultativos debemos comprometernos con ambas partes para que el grupo sea compacto y funcione. Cuando se forma un grupo sólido las cosas marchan sobre ruedas.

En conclusión, el estudio de arquitectura Madrid Cóncava se diferencia del resto por contar con profesionales experimentados en el área que trabajan de una manera cercana con el cliente, comprometiéndose con su proyecto sin importar que tan pequeño o grande sea. Además de eso, la formación continua de su equipo, su conocimiento sobre las últimas tendencias en diseño arquitectónico y tecnología aplicada al sector, los hace resaltar hasta el punto de convertirse en una de las mejores opciones en la capital española.