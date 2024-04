El curso de hostess profesional que ofrece ESCOM

Para el desarrollo del flujo de trabajo del día a día, las personas que reciben a clientes y huéspedes en los restaurantes y hoteles son una figura de vital importancia, ya que son ellos quienes llevan el orden y el tiempo en el lugar. Este año, con la recuperación de la industria hotelera, estar a la altura de la época es indispensable, por eso un curso de hostess profesional permitirá tener todas las herramientas necesarias.

La Escuela de Coctelería (ESCOM) de Madrid no solo se encarga de ofrecer cursos de coctelería para formar a nuevos profesionales, sino que ahora, en conjunto con la International Hostess Association (IHA) han creado el primer curso de hostess profesional del mercado, con especial enfoque en la gestión de eventos. Es el Curso Superior de Hostess Profesional y Gestión de Eventos.

La formación imprescindible de un hostess ESCOM también ha desarrollado especialidades en hostelería y es por ello que se enfoca en ofrecer el curso de hostess profesional que permitirá obtener todo el conocimiento de una las profesiones más importantes en el mundo de la hostelería y así poder regularizar este tipo de formaciones.

Adquirir conocimientos sobre protocolos de atención al cliente y técnicas de gestión de eventos de primer nivel es solo el inicio para poder desarrollar un instinto de cortesía y agasajo para atender a los invitados y huéspedes. Un hostess puede estar ubicada en la recepción del hotel o en la entrada del restaurante o de un evento que se esté realizando, es la primera persona del lugar que mantendrá una interacción con el cliente y las primeras impresiones sí cuentan, para ello tiene que tener el conocimiento administrativo del establecimiento y conocer el sistema de gestión utilizado y sus protocolos.

Por esta razón, es importante que pueda contar con la formación básica y avanzada para poder ejecutar sus funciones dentro del puesto y con el curso de hostess profesional podrá conseguirla.

Modalidades de estudio adaptadas a cada necesidad ESCOM pone a disposición de todos el mundo dos modalidades de estudio para el Curso Superior de Hostess Profesional y Gestión de Eventos:

Modalidad presencial: clases presenciales durante 20 horas de un mes en la escuela de Madrid, en horario de sábados de 10 a 15 horas.

Modalidad online: estudiar se esté donde se esté con el curso online y completar la formación al ritmo que se desee, con clases privadas en streaming y un claustro volcado en la formación y superación.

Además, el curso tiene una oferta exclusiva de lanzamiento y ya solo quedan plazas para junio, última convocatoria del año lectivo.

¿Cuáles son las responsabilidades de un hostess? "Las funciones de un hostess son principalmente recibir y hacer sentir como en casa a todos los clientes que visiten nuestro restaurante, coctelería, hotel, etc. y son creadores y creadoras de experiencias", según informa Rebeca Venegas, tutora del curso. Aunque esto sería lo primordial, no lo es todo. También se encargan de ofrecer comodidades y servicios adicionales que se ofertan en el lugar y ayudarlos y orientarlos en todas las necesidades y dudas que requieran. De igual manera deberá tener la capacidad para recibir y actuar responsablemente con las quejas de clientes. La mayoría de sus funciones están dirigidas a la atención al público, pero también tendrá que desarrollar actividades logísticas para que todo funcione correctamente. La hostess organiza y controla el flujo de entrada y salida de un cliente en el restaurante, de los asistentes a un evento, de los huéspedes en el hotel, así como tiene que hacer seguimiento de las reservas y utilizar el sistema de gestión implementado por la empresa. "Es, en definitiva, un embajador o embajadora de marca con una visión especial y estudiada del sector y por supuesto, del cliente", según declara Koke Morán, especialista en marketing en el sector hostelero, director de ESCOM y creador del programa.

Es una profesión que se debe disfrutar porque siempre estará en contacto con el público y estas habilidades se pueden desarrollar y aprender por medio de formación integral.

En la imagen, Rebeca Venegas, tutora del curso.