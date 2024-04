REM Experience transforma la venta de productos con los configuradores 3D para web

En REM Experience están transformando la manera en que las empresas interactúan con sus clientes y potencian sus ventas mediante el desarrollo de avanzados configuradores 3D para plataforma web.

"Nuestros configuradores 3D están diseñados para transformar la experiencia del cliente y potenciar las ventas de nuestras empresas asociadas", afirma el CEO de REM Experience, Andreu Florit. "Estas herramientas no solo permiten a los clientes explorar interactivamente nuestros desarrollos, sino que también brindan a las empresas una valiosa visión sobre las preferencias individuales del cliente para ofrecer un feedback personalizado”, explica el portavoz de esta firma, comprometida la innovación continua para ofrecer una experiencia de compra personalizada y envolvente.

Las ventajas de los configuradores 3D de REM Experience son diversas:

Experiencia interactiva: los clientes pueden interactuar con modelos 3D, hacer zoom y orbitarlos para una experiencia visual inmersiva.

Comprensión del producto: los usuarios pueden comprobar las características o funcionalidades técnicas de los productos de forma ágil incluyendo animaciones.

Personalización: los clientes pueden realizar su propia selección de productos y personalizar aquellos que sea posible.

Presupuesto: los usuarios pueden ver el precio y sus cambios en tiempo real durante la configuración personalizada.

Feedback y datos: los clientes reciben un PDF en su correo electrónico con la selección realizada y/o su presupuesto personalizado, y la empresa recibe y archiva los datos del usuario para poder analizarlos después.

"Con nuestros configuradores 3D, las empresas pueden ofrecer una mejor comprensión de sus productos, aumentar la transparencia, agilizar la cotización y mejorar la experiencia del cliente, lo que resulta en una decisión de compra más ágil e informada", resume el CTO de REM Experience, Rafel Rafí.

La capacidad de interactuar con modelos tridimensionales, explorar características técnicas y visualizar productos animados crea una experiencia de compra envolvente y personalizada, aumentando la satisfacción del cliente y mejorando las conversiones.

Además, la transparencia en los precios y la facilidad para recibir cotizaciones detalladas por correo electrónico simplifican el proceso de compra y toma de decisiones. Esto, combinado con la reducción de errores en los pedidos y la optimización del tiempo y recursos empresariales, mejora significativamente las operaciones de ventas.

Estos configuradores 3D, al integrarse en una plataforma web y estar disponibles en línea, eliminan la necesidad de descargas o instalaciones, lo que asegura una experiencia fluida y sin errores para los usuarios en una amplia variedad de dispositivos y sistemas operativos, desde computadoras de escritorio y tablets hasta dispositivos móviles. Esta versatilidad garantiza que los usuarios puedan aprovechar al máximo estas herramientas innovadoras desde cualquier lugar y en cualquier momento, ofreciendo una flexibilidad y eliminando las barreras espacio-temporales en la presentación de productos.

Interés de marca Además de mejorar la experiencia del cliente y potenciar las ventas, sus configuradores 3D también ofrecen ventajas significativas en términos de tráfico web y posicionamiento SEO. La implementación de herramientas interactivas y visualmente atractivas en el sitio web de una empresa no solo aumenta la retención de usuarios, sino que también genera un mayor interés en la marca, lo que se traduce en un aumento del tráfico orgánico. La inclusión de contenido interactivo como configuradores 3D mejora el tiempo de permanencia en el sitio, reducir la tasa de rebote y aumentar la probabilidad de que los usuarios compartan el contenido en sus redes sociales, lo que contribuye a un mejor posicionamiento en los motores de búsqueda. Así que la integración de configuradores 3D en la plataforma web no solo mejora la experiencia del cliente y las operaciones de ventas, sino que también puede impulsar el tráfico web y fortalecer el posicionamiento SEO de la empresa en el competitivo entorno actual.

Para más información sobre cómo estos configuradores 3D avanzados es posible escribir a la empresa a través de su email: info@remexperience.com.