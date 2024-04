Dónde está mi web, una estrategia de marketing sin inteligencia artificial con resultados muy reales y nada artificiales

En la época actual que parece estar dominada por algoritmos que aprenden y máquinas que "piensan", contenidos impresionantes sobre la IA en redes sociales, resulta fácil quedar cautivado por el brillo futurista de la inteligencia artificial (IA).

Desde revolucionar la medicina hasta transformar cómo interactuamos con el mundo digital, la IA está en el centro de atención. Sin embargo, mientras se mira hacia al futuro, o presente, pero con herramientas nuevas, a menudo las personas se olvidan de las herramientas que ya se tienen disponibles y que no tiene tanto glamour, ni hace parecer tan “experto” hablar de ellas, herramientas que, aunque menos relucientes, siguen siendo fundamentales para el éxito.

Una de esas herramientas menos “guays” es Google Business Profile (GMP), conocido todavía por su anterior nombre Google My Business (GMB), una herramienta gratuita proporcionada por el gigante Google, que se ha convertido en una especie de héroe olvidado en el cuento del crecimiento empresarial.

En Mataró, la agencia de marketing digital Dónde Está Mi Web ha realizado un experimento silencioso, pero revelador que desafía las nociones preconcebidas sobre qué significa realmente ser visible en la era digital.

Un participante del experimento que ha accedido a dejarse nombrar es "RIM", un pequeño negocio local dedicado a las reformas que se encontraba al borde de la invisibilidad en lo que se refiere a Google.

Clara Celrà, propietaria de RIM no encontró esa visibilidad a través de las últimas y más grandes tecnologías como la IA, vídeos creados por inteligencia artificial en la que su rostro y voz era de una famosa estrella de Hollywood, o después de analizar y predecir el futuro con el Big Data.

RIM consiguió esa visibilidad a través de algo mucho más simple: su ficha de GMB.

Optimizando su perfil, respondiendo a reseñas, y actualizando regularmente su contenido, Clara logró no solo duplicar la visibilidad de su negocio, sino también que su marca en Mataró y otros pueblos de la comarca del Maresme fuera poco a poco siendo más conocida.

Este cambio no fue producto de algoritmos avanzados o grandes inversiones en publicidad, sino de la utilización consciente de una herramienta básica, accesible a todos.

La historia de Clara sirve como un recordatorio oportuno de que, en la carrera por adoptar la última tecnología, no se debe pasar por alto las bases sobre las que se construyen los éxitos. En un mundo digital cada vez más complejo, a veces, la clave para destacar reside en la simplicidad y en la autenticidad del enfoque.

Mientras se continúa explorando las posibilidades que la IA y otras tecnologías emergentes tienen para ofrecer, Dónde Está Mi Web invita a las personas a reconsiderar el valor de herramientas como GBP.

Tal vez, en la búsqueda de la próxima gran innovación, se debería tomar un momento para apreciar y maximizar las herramientas que ya se tienen a la disposición.

La historia de Clara y su empresa de reformas no es solo un caso de éxito; es una llamada a todos los negocios para redescubrir el potencial de las herramientas fundamentales en el marketing digital actual.

Es hora de despertar al gigante dormido y redescubrir todo lo que Google My Business ofrece a cada negocio local todavía en este 2024.