Médicos MIR extranjeros en España. Cómo obtener el permiso de residencia con la ayuda de Legalcity

Para un médico MIR extranjero que ha conseguido una plaza para la formación en España, pero se enfrenta al reto de no tener aún un permiso de residencia, es fundamental conocer las opciones disponibles bajo la normativa de extranjería vigente. Legalcity, uno de los despachos líderes en asesoría legal para extranjeros, destaca la importancia de actuar rápidamente para regularizar la situación y poder ejercer profesionalmente en España.

Los médicos internos residentes (MIR) extranjeros, tras ser adjudicados con una plaza para especializarse en España, suelen contar con una Autorización de Estancia por Estudios. Sin embargo, este permiso no basta para ejercer como médicos una vez finalizada su formación. Es aquí donde Legalcity entra en juego, ofreciendo guía experta en los procedimientos necesarios para obtener una autorización de residencia y trabajo.

Una de las vías más recomendadas es la Autorización de Residencia y Trabajo como Profesional Altamente Cualificado (PAC), amparada bajo la Ley de Emprendedores. Esta opción no solo es viable para médicos con titulación homologada y colegiación en España, sino que también permite la inclusión de familiares directos en el permiso de residencia y trabajo, con un proceso de aprobación rápido de solo 20 días gracias a la gestión telemática por parte de los abogados de Legalcity.

Otras opciones incluyen la modificación de la estancia por estudios a residencia por cuenta ajena o propia, autorización de residencia para prácticas profesionales, autorización para la búsqueda de empleo después de finalizar la formación MIR, y el arraigo social para aquellos que se encuentren en una situación irregular, pero cumplen con los requisitos de empadronamiento, oferta de empleo y ausencia de antecedentes penales.

Legalcity resalta la importancia de estar bien informado y asesorado para navegar con éxito el complejo sistema de extranjería en España. La firma se posiciona como un aliado indispensable para los médicos MIR extranjeros, garantizando una transición fluida hacia la regularización de su estatus y el pleno ejercicio de su profesión en el país.

