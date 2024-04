WE ADVISE – Expandiendo oportunidades reales de inversión en el real estate

WE ADVISE se presenta como una consultora especializada en inversiones inmobiliarias que sitúa a España como un núcleo articulador entre oportunidades reales y directas con destinos globales como Dubai, Londres, Miami, Buenos Aires, Patagonia y toda España.

Oportunidades de inversión inmobiliaria: el CEO y Fundador de WE ADVISE, Adrián Posada, destaca la amplia gama de oportunidades de negocio en el sector inmobiliario que la empresa ofrece. Ya sea la búsqueda de un apartamento para alquilar o una propiedad comercial para invertir, WE ADVISE cuenta con oportunidades de inversión para todos los perfiles de inversores.

Encuentros comerciales personalizados: además de las oportunidades disponibles, WE ADVISE también organiza encuentros comerciales personalizados uno a uno para inversores o grupos de inversores interesados en diversificar su rentabilidad, acercándose a oportunidades que alcanzan cifras de dos dígitos.

Destacando las oportunidades actuales: entre las oportunidades actuales, destaca el plan de viviendas para Vaca Muerta, una región que representa una de las reservas mundiales más importantes de gas y petróleo no convencional. Este plan requiere inversión hotelera para sus trabajadores, y a través de un fideicomiso de empresas privadas lideradas por Link Vaca Muerta, representado internacionalmente por el Sr. Posada a través de WE ADVISE, se presenta como una oportunidad única para invertir en un lugar con el respaldo de inversiones internacionales pactadas con el nuevo gobierno argentino.

WE ADVISE continúa ofreciendo oportunidades innovadoras y lucrativas en el sector inmobiliario, conectando a inversores con proyectos prometedores en todo el mundo. La visión de expansión de la empresa y su compromiso con la excelencia en el asesoramiento financiero la convierten en un socio confiable y valioso para inversores de todos los perfiles. Contará con presencia en el SiMA (Salón de Madrid), Global Ed Gala en Londres y el CiBA (Congreso de Buenos Aires).

Contacto de prensa: info@weadvise.one

Para obtener más información, se puede visitar la web de WE ADVISE.

