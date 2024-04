Sokios pone a disposición manteles textiles para que las mesas luzcan bonitas tanto en interiores como en exteriores

Con la llegada de la primavera y el clima cálido, hay más días en los que se puede comer al aire libre.

Esta actividad resulta relajante y placentera. Ahora bien, para disfrutar de una experiencia de alto nivel es conveniente contar con productos que resulten adecuados.

Por este motivo, la marca Sokios ofrece manteles textiles que son ideales tanto para usar en interiores como en exteriores. Estas piezas son de gran belleza, no se arrugan y no pierden color con los lavados. Además, han sido diseñados siguiendo un concepto de slow deco que genera ambientes placenteros.

Cuáles son las ventajas de usar los manteles textiles de Sokios Estos productos están confeccionados en tejido 100 % poliéster hecho con un acabado especial que los hace suaves y aterciopelados. Su éxito radica en que no se arrugan ni pierden el color con los lavados. Asimismo, vienen con estampados cuidados al detalle que permiten que una mesa siempre esté bien vestida, porque una mesa bonita es la clave para triunfar con las visitas.

Los manteles textiles de esta marca alicantina se confeccionan con un hilo de chenilla fino de microfibra que no destiñe ni se encoge. Además, como al lavarlo no se arrugan, no requieren de planchado. Estos productos se elaboran íntegramente en España y disponen de la etiqueta ecológica de OEKO-TEX. De esta manera, es posible garantizar que no contienen ningún elemento nocivo para la salud.

En cuanto al diseño y los estampados, Sokios cuenta con estilos diversos, entre los que destaca su línea étnica compuesta por distintos modelos que combinan exotismo y buen gusto. Estas piezas son ideales para aportar un toque de decoración en momentos como el desayuno, el almuerzo o la cena. Además, vienen en distintas tallas para adaptarse a mesas de múltiples medidas.

Productos para complementar la decoración del hogar Todos los modelos de la colección de manteles de Sokios se pueden adquirir junto a otros artículos para completar la decoración de un ambiente en el interior o en el exterior. Para ello, esta empresa ofrece fundas de cojín, caminos de mesa y servilletas del mismo material y con un estampado coordinado con el de los manteles.

Además, se pueden combinar con otras líneas de producto de la firma, como visillos, alfombras y puffs de suelo para conseguir una decoración integrada en el salón o en el comedor.

Por último, esta empresa también ofrece papeles pintados de estilo étnico para vestir las paredes. Estos productos permiten cambiar la apariencia de una estancia rápidamente, ya que se colocan únicamente pulverizando agua en la pared.

Con los manteles textiles y demás productos decorativos que ofrece Sokios, es posible vestir mesas y estancias para disfrutar de espacios más agradables y relajantes.