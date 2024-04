Ahorro energético y más tiempo libre fuera de los fogones con Central del Hogar

Para aquellos que aún piensen que cocinar en olla rápida es como darle una metralleta a un mono, pueden seguir leyendo este artículo.

Ese miedo infundado es una herencia de las abuelas, de tiempos de antaño donde las ollas llevaban un pitorro que giraba y giraba eternamente. Siempre había alguna amiga o vecina que había tenido un susto con su olla, o que conocía a alguien que acabó con el cocido adornando las paredes de la cocina a modo de gotelé. Fuera mito o verdad, ya han pasado muchas décadas desde entonces, y actualmente las ollas rápidas de las mejores marcas cuentas con múltiples dispositivos de seguridad. Por eso, hay que quitarse el miedo del cuerpo y empezar a sacar partido a la pieza más versátil y funcional que se pueda tener en la cocina. Para cocinar y obtener preparaciones de esas donde el sabor es amor para los más cercanos, es fundamental contar con productos de buena calidad. Si se habla de una olla a presión, no hay a escatimar en garantías y seguridad. Las ollas a presión resultan eficientes y permiten conservar los nutrientes de todos los alimentos. Este sistema consiste en elevar tanto la presión atmosférica como la temperatura en un volumen que queda sellado de manera óptima. Además, los fabricantes más reputados han desarrollado el sistema de cocción estanca non-vented, donde la olla no suelta nada de vapor en el proceso de cocción, conservando así todos sus nutrientes, sin producirse merma de líquidos ni pérdida de los tan preciados nutrientes volátiles que se perdían en las rudimentarias ollas de las abuelas. Las ollas de alta gama actualmente cuentan con una válvula de seguridad principal, una segunda válvula auxiliar que funcionaría en caso de fallar la principal, sistemas de bloqueo de tapadera mientras exista un mínimo de presión y ventanas laterales de evacuación que romperían la junta de goma para despresurizar en caso de fallo de las dos válvulas anteriormente descritas. En otras palabras, hay más opciones de morir por la caída de un rayo que por un accidente con una de nuestras actuales ollas.

La tienda online Central del Hogar dispone de ollas rápidas que mejoran el rendimiento de los modelos tradicionales. Estos productos de alta calidad permiten ahorrar energía y tiempo. En particular, esta empresa se especializa en la distribución de menaje de cocina de alta gama y primeras marcas desde hace más de 20 años. Siempre han optado por un sistema de distribución multimarca, evitando el caer en el compromiso de tener que colmar los intereses comerciales de una marca en concreto. No tendrán problema en desaconsejar sobre la compra de un producto que se pueda creer que va a ir bien si realmente ven que la intención de compra no es acertada. Esa es la ventaja de tener un surtido de producto cuyo abanico puede abarcar las necesidades más particulares y variopintas. En ese aspecto, el valor añadido del consejo profesional es un servicio que no se encuentra en otro tipo de portales. Si se busca realizar una compra acertada, se debe picar a la puerta adecuada. No hay que dudar en contactar con ellos, en los primeros minutos se podrá descubrir que conocen el producto que venden a la perfección.

Las ventajas de las ollas rápidas de Central del Hogar Una de las ventajas de este e-commerce es que sus clientes pueden elegir entre múltiples productos de alta calidad. En cuanto a las ollas rápidas, una de las opciones es la que ofrece la gama Perfect de la marca alemana WMF. Estas piezas permiten conseguir un ahorro de hasta un 70% de tiempo y energía en comparación con el sistema de cocina tradicional.

Además, incorporan detalles y terminaciones de alta calidad. Por ejemplo, su fondo multidifusor encapsulado, con tecnología TransTherm, distribuye de una manera óptima el fuego para aprovechar al máximo la energía. Cabe destacar que estas ollas disponen de un triple dispositivo de seguridad compuesto por un sistema de bloqueo automático de la tapa, doble válvula y ventanas laterales.

Otra opción de alto nivel que ofrece esta tienda online es la serie de ollas Duromatic del fabricante suizo Kuhn Rikon. Estas ollas llevan en el mercado más de 4 décadas y son muy características por sus sinuosas líneas rectas y su tapadera con forma cónica, que se almacena ocupando muy poco espacio invirtiéndola sobre el cuerpo de la olla para que quede albergada dentro del volumen del cuerpo. Además, gracias a sus asas son fáciles de guardar en poco espacio, ya que carecen de mangos largos.

Ollas de uso profesional Central del Hogar también cuenta con opciones para uso profesional. Por ejemplo, el modelo Luna Hotel de Artame es una olla ultrarápida que resulta ideal para el sector Horeca de hostelería e industria. Este modelo dispone de las capacidades de 10, 15, 20 o 23 litros, pudiendo comprar también cuerpos sueltos para personalizar la combinación de capacidades. Está fabricando en acero inoxidable 18/10, también conocido como AISI 304. A pesar de ser ollas de alta capacidad, no escatiman en seguir utilizando las materias primas más nobles y de mayor calidad. Luna Hotel de Artame posee un cómodo sistema de apertura y cierre de la tapadera, ya que se puede abrir y cerrar con una sola mano desde la palanca central ubicada en la tapadera. Esta pieza posee un sistema de seguridad automático de bloqueo de apertura que no se puede operar mientras en el interior haya vapor. Esto evita cualquier tipo de accidente en el trabajo. Además, es apta para cocinas a gas, eléctricas, halógenas, de vitrocerámicas o de inducción. Por último, todos estos artículos se pueden lavar en lavavajillas.

Las ollas rápidas que ofrece Central del Hogar son productos de alta calidad que permiten cocinar distintos alimentos conservando todos los nutrientes y utilizando menos tiempo y energía.