Actualmente, solo el 15,8% de los profesionales de IT trabaja en modalidad 100% remota, cifra que en España supone el 28%, según Gi Group Holding

Estos son datos recogidos en el estudio ‘Information Technology Global HR Trends', elaborado por Gi Group Holding, en el que analiza las principales tendencias que están transformando la industria IT. Casi la mitad de las compañías (47,3%) reconoce haber tenido grandes dificultades para encontrar personal con competencias digitales avanzadas en los últimos 3 años La expansión y el auge de las tecnologías se han implantado en el mundo laboral, donde cada vez es más común que las empresas demanden perfiles especializados en el campo tecnológico. Desde hace algunos años, la tecnología avanza a pasos agigantados, y, en consecuencia, la demanda de profesionales con conocimientos digitales crece exponencialmente, razón por la que las compañías, por lo general, están encontrando grandes dificultades para incorporar perfiles especialistas IT cualificados.

En este sentido, España es el país con mayor tasa de especialistas TIC con estudios superiores de Europa. A pesar de ello, se encuentra entre los países que tienen más dificultades a la hora de reclutar perfiles con habilidades digitales avanzadas, solo por detrás de India e Italia, según datos del Informe Information Technology Global HR Trends, elaborado por Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de RR. HH., en el que se ha analizado las principales tendencias que están transformando la industria IT.

Tanto es así que, casi la mitad de las compañías (47,3%) reconoce haber tenido grandes dificultades para encontrar personal con competencias digitales avanzadas en los últimos 3 años, frente al 12,4% que asegura lo contrario, según este informe elaborado por Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de RR. HH., en el que se ha analizado las principales tendencias que están transformando la industria IT.

En este contexto, las compañías están viviendo un momento de gran competencia en busca de los mejores candidatos. Así, preguntadas por cuáles son los motivos que dificultan encontrar personal con competencias digitales avanzadas, el 21,3% de ellas coinciden en que son las escasas solicitudes, seguidas de los largos procesos de selección (20,4%), la escasez de candidatos adecuados (20,1%), la insatisfacción por el trabajo (19,4%) y los problemas en la gestión de las comunicaciones con la empresa (16,8%).

Por otro lado, las principales razones que llevan a los candidatos a rechazar las ofertas de trabajo son principalmente 3: la insatisfacción con las propuestas salariales de las ofertas de empleo, el incumplimiento del empleo con sus expectativas laborales y el atractivo de ofertas más tentadoras de la competencia.

Así, en el caso de España, la satisfacción de los trabajadores IT se sitúa por debajo de la media internacional (66%). Solo un 58% de los encuestados españoles reconoce estar muy satisfecho, frente al 62% de los franceses, el 64% de los alemanes o casi el 80% de los británicos que lo afirman. Para Álvaro Armiñán, Manager IT Division España de Grafton "la diferencia salarial con el resto de la zona Euro y el desconocimiento del sector de IT por parte de los departamentos de Recursos Humanos son algunas de las dificultades con las que nos encontramos en nuestro país para atraer perfiles con habilidades digitales avanzadas. Además, muchas empresas extranjeras reclutan en España, creando filiales o contratando en modalidad 100% remota. En este contexto, las consultoras de RR. HH. especializadas en el sector IT juegan un papel muy importante a la hora de dar apoyo a los profesionales de Recursos Humanos para encontrar y atraer este talento digital".

No obstante, según datos de este estudio, en términos generales, los profesionales de IT son los más satisfechos laboralmente, con una puntuación de 8.4 sobre 10, por encima de sectores como en de las finanzas (8.0), la logística (7.8) o la ciencia (7.8).

El sector TIC, uno de los más valorados en España

Actualmente, el sector TIC se considera un campo apasionante en el que trabajar que ofrece grandes oportunidades. Así lo demuestran datos del Informe Information Technology Global HR Trends en el que, en países como Polonia, Portugal, Brasil, o Rumanía, es el sector mejor valorado para trabajar, aunque en nuestro país se sitúa en segundo lugar, por detrás del sector público.

Asimismo, la rápida evolución en la industria ofrece a los candidatos innumerables vías de empleo y desarrollo profesional. Preguntados por los aspectos más importantes para ellos a la hora de buscar trabajo en este sector, casi la mitad afirma que son los ingresos, seguido del equilibrio entre la vida personal y laboral (31%) y los niveles de estrés (21%). La promoción profesional (25,3%) y la flexibilidad (22,4%) ocupan el tercer y cuarto lugar del ranking, relegando a la quita posición la formación y el desarrollo de habilidades (13,1%).

La evolución de los roles y habilidades de los profesionales de IT

Desde 2015, las habilidades requeridas para muchos empleos han cambiado un 25%, y se espera que esa cifra alcance el 65% en 2030, gracias al rápido desarrollo de las nuevas tecnologías. Así, según los encuestados, los roles laborales que experimentarán un mayor aumento de la demanda en los próximos años serán los especialistas en IA y Machine Learning (35%), seguido de Software y Desarrollo de Aplicaciones (32,1%) y el Análisis de la Información (30,5%).

Igualmente, las plataformas y aplicaciones digitales (86,4%) son las tecnologías más comunes adoptadas por las empresas, seguidas de las tecnologías de educación y desarrollo laboral (80,9%).

Preguntados a los profesionales por cómo adquieren las nuevas competencias, solo 4 de cada 10 los profesionales de IT reconocen hacerlo a través de cursos de formación organizados por su empresa, mientras que el 33,7% opta por recurrir a cursos y plataformas online para formarse por cuenta propia.

Trabajo flexible e híbrido para atraer al talento joven

El trabajo híbrido está cada vez más implantado, el 39% de las contrataciones se unen ya a equipos con esta modalidad de trabajo. Sin embargo, aunque el concepto de nómada digital se ha popularizado mucho estos últimos años, solo el 15,8% de los trabajadores IT son totalmente remotos, mientras que en España la cifra se sitúa en un 28%. La mayor diferencia es que más de la mitad de los trabajadores de IT disfrutan de trabajo híbrido, frente al 23% de la población general.

El talento joven es el alma del sector de IT, y aunque el salario sigue siendo la consideración principal a la hora de optar por un puesto de trabajo, la Generación Z valora muy positivamente las oportunidades de promoción interna y la necesidad de contar con vías de progresión claras y planes integrales de desarrollo profesional. Asimismo, otorgan prioridad al equilibrio personal y profesional que puede ofrecer la posibilidad de teletrabajar, así como a políticas orientadas a su bienestar personal.

Próximo objetivo: avanzar hacia la igualdad

Son muchas las empresas que están intensificando sus esfuerzos para reducir la brecha de género y, para ello, están tomando medidas de forma proactiva que faciliten que las mujeres tengan oportunidades equitativas de éxito en la industria IT.

Según el Informe de Empleabilidad y Talento Digital realizado por la Fundación VASS en colaboración con la Fundación Universidad Autónoma de Madrid, existe una discrepancia significativa en la representación de las mujeres en el ámbito de la tecnología. A pesar de que las mujeres constituyen más del 55% del alumnado en las universidades públicas, su presencia en la ingeniería se sitúa en torno al 20%.

La revolución de la Inteligencia Artificial está en pleno apogeo y está redefiniendo rápidamente el panorama laboral, creando nuevas profesiones tecnológicas, transformando las habilidades requeridas en el mercado laboral. Gerardo García, CTO de España de Gi Group Holding, ha indicado que "esta evolución obliga a las empresas a adaptarse y buscar colaboradores con experiencia en estas nuevas áreas. En este sentido, las consultoras de selección desempeñan un papel crucial al identificar y reclutar talento especializado en inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Tenemos que estar preparados para el cambio y los que mejor sepan aprovechar este tipo de oportunidades serán los principales beneficiados".

Es posible descargar el informe completo aquí: https://www.gigroupholding.com/espana/tendencas-it-rrhh/?utm_source=offline&utm_medium=prensa&utm_campaign=informe+IT