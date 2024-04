Cione x Javirroyo, una invitación diferente para acudir a conocer las novedades de Cione en ExpoÓptica

El conocido dibujante e ilustrador ha sintetizado, en seis viñetas, la historia de Cione y los proyectos que va a mostrar en IFEMA, los próximos días 12,13 y 14 de abril, convirtiéndolos en una original invitación para visitar el expositor de Cione: Pabellón 10 de IFEMA (10D09) El equipo de Cione Óptica y Audiología está preparado para recibir a los ópticos y estudiantes de óptica de España y Portugal en el expositor que la cooperativa va a tener en el Pabellón 10 de IFEMA (10D09).

Y, para invitar a los profesionales de la salud visual y auditiva, de una forma original y divertida, y poco convencional, a conocer todo lo que Cione tiene que mostrar en ExpoÓptica y en el OPTOM, cuenta con un viejo amigo de la casa: el diseñador e ilustrador Javirroyo.

"Tenemos depositadas muchas ilusiones en ExpoOptica 2024. Por este motivo, queremos invitar a los ópticos a que se acerquen a conocer lo que Cione tiene que ofrecerles. Javirroyo ha sintetizado, con sus dibujos, el momento actual de Cione Óptica y Audiología, y lo que queremos transmitir en la feria y en el congreso, los valores de Cione: formación, innovación y calidad, y nuestro compromiso con la salud visual y auditiva de la población y con el sector óptico", señala Felicidad Hernández, directora de Servicios, Comunicación y RSE de Cione Óptica y Audiología.

El propio ilustrador ya ha publicado en Instagram la invitación. "A mí, que he llevado gafas desde los 6 años, no me puede hacer más ilusión volver a colaborar con Cione Óptica y Audiología, la madre de todas las ópticas y cooperativa referente en el sector, superpreocupada por la formación, la innovación y la calidad. Estarán en ExpoÓptica y os esperan en el stand 10D09. Además de ser patrocinadores premium del OPTOM24", recuerda en su post.

Las seis viñetas de Javirroyo se van a convertir en el argumento de una campaña en las RR. SS. de Cione. "Damos las gracias a Javirroyo por dibujar nuestra historia. Estamos seguros de que sus conocidos buenrollismo y fino humor va a calar en el sector, como ha sucedido con el resto de proyectos que ha llevado a cabo para Cione Óptica y Audiología", termina Hernández.