Indesit presenta sus nuevas lavadoras Innex Push&Go con vapor

El nuevo ciclo Push&Go con Tecnología de vapor minimiza las arrugas en tan solo una hora y reduce un 30% el tiempo de planchado Indesit sigue apostando por electrodomésticos prácticos y fáciles de usar, y que añadan un plus de comodidad al hogar de los consumidores. A sus nuevos modelos de la gama de lavadoras Innex, Indesit incorpora innovadores ciclos especiales, como el Ciclo Push&Go con Tecnología Steam, que en tan solo una hora minimiza las arrugas, el Ciclo PODS®, el primer programa específico para cápsulas de detergente, o el programa Rápido 20 min, optimizado para cargas pequeñas.

Ahorro de tiempo en cada ciclo

Al ya conocido ciclo Push&Go de Indesit, se le suma el poder de la Tecnología con Vapor, toda una revolución que, en tan solo una hora, minimiza las arrugas y reduce el tiempo de planchado en un 30%. No es necesario ni encender la lavadora. Al presionar el botón azul durante dos segundos se activa un ciclo de lavado diario de menos de una hora con vapor intenso. En los últimos 15 minutos del ciclo, se inyecta vapor en el tambor para suavizar las prendas antes de plancharlas.

El Ciclo PODS®, por su parte, es un programa especial para cápsulas que ha sido creado por Indesit para garantizar una correcta dosificación del detergente y un excelente rendimiento de lavado.

Para necesidades de último minuto, Indesit ha incorporado el programa Rápido 20 min para cargas pequeñas, un ciclo diseñado para lavar prendas ligeramente sucias en el menor tiempo posible.

Un lavado más eficiente y sostenible

Su Motor Inverter reduce las vibraciones en todas las fases de lavado, asegurando un funcionamiento más silencioso y contribuyendo a una mayor eficiencia energética. Además, garantiza un rendimiento del aparato más duradero en el tiempo y cuenta con una garantía de 10 años.

Ahorrar energía y recursos es aún más sencillo gracias al sistema Water Balance Plus, que ayuda a ahorrar agua en todo el ciclo de lavado. Esta tecnología funciona con un innovador sensor que detecta automáticamente el tamaño de la carga y optimiza el uso del agua durante todo el ciclo, incluida la fase de enjuague. De esta forma, no solo garantiza un mínimo desperdicio de agua, sino que ahorra la energía y el tiempo que se utiliza para calentarla.