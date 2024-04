Capital.com abre una nueva sede regional en los EAU en el marco de la iniciativa #NextGenFDI

Los Emiratos Árabes Unidos serán una plataforma de lanzamiento para un mayor crecimiento en Oriente Medio, Norte de África y Asia. La Autoridad de Valores y Materias Primas de los EAU autoriza a la empresa mundial de tecnología financiera a negociar con valores en el país Capital.com, la plataforma de negociación global de alto crecimiento y grupo fintech cuyos volúmenes de negociación superaron el billón de dólares estadounidenses en 2023, ha anunciado que se une a la iniciativa #NextGenFDI de los EAU para empresas con capacidad digital al abrir una nueva filial, Capital Com MENA Securities Trading LLC (Capital Com MENA), con sede en los EAU. La nueva entidad será la sede operativa para la región, a medida que la empresa consolida su posición en el mercado de los EAU y busca expandirse por toda la región MENA y Asia. El anuncio se produce después de que la semana pasada la empresa recibiera la plena aprobación reglamentaria de la Autoridad de Valores y Materias Primas (SCA) de los EAU.

"La incursión de Capital.com en los EAU marca un importante avance en nuestra trayectoria de crecimiento global. Como empresa puntera de tecnología financiera regulada en múltiples jurisdicciones, los EAU eran una elección natural para nuestra primera filial en la región. Con su ecosistema favorable a las empresas, sus requisitos de entrada en el mercado, su floreciente economía basada en el conocimiento y su ubicación perfecta como base para una mayor expansión, los EAU siguen consolidando su posición como centro tecnológico dinámico para empresas innovadoras con ambiciones globales. Estamos deseando unirnos a la comunidad #NextGenFDI", ha declarado Kypros Zoumidou, consejero delegado del Grupo Capital.com.

"Los EAU están atrayendo a empresas tecnológicas de talla mundial con audaces planes de crecimiento y ambiciones globales. Estas empresas reconocen que los EAU no solo ofrecen uno de los ecosistemas más vibrantes del mundo, sino que también sirven como punto de acceso a las economías regionales en expansión y a los mercados de alto crecimiento de Asia y África. Nuestro programa #NextGenFDI sigue atrayendo a las principales empresas mundiales y se está convirtiendo en un pilar esencial en el intento de los EAU de atraer capital en todas sus formas: tecnológico, humano y financiero. Empresas como Capital.com nos están ayudando a afianzar nuestra posición como uno de los centros globales más dinámicos y orientados al futuro del mundo", ha afirmado S.E. Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, secretario de Estado de Comercio Exterior de los EAU.

Capital.com se convertirá en un miembro destacado del programa #NextGenFDI de los EAU, una iniciativa impulsada por el gobierno que permite a empresas punteras de todo el mundo establecerse y ampliar sus operaciones en los EAU. En 2022, la empresa fue patrocinadora de la iniciativa NextGenTalent de los EAU, cuyo objetivo era desarrollar las capacidades de los jóvenes locales y preparar a los futuros líderes del sector tecnológico. NextGenTalent reunió a 5.000 estudiantes de universidades emiratíes para aprender habilidades tecnológicas avanzadas esenciales de la mano de líderes del sector de la talla de META, Oracle, Amazon, Google, Microsoft y Stripe. En el marco del programa NextGen FDI, Capital.com no solo se beneficiará del sólido ecosistema tecnológico de los EAU, sino también de su gran reserva de talento. Capital.com fue también uno de los patrocinadores de las actividades del Ministerio de Economía en el Día del Comercio inaugural de la COP 28 el pasado mes de diciembre.

Situada en la Emirates Tower de Dubai, Capital Com MENA estará dirigida por Tarik Chebib, consejero delegado de Capital.com, en Oriente Medio.

El Sr. Chebib ha comentado la recién adquirida licencia de la SCA: "La aprobación de nuestra licencia reafirma nuestro compromiso de cumplir las normas de conformidad más estrictas del mundo y marca otro hito importante en el desarrollo estratégico de Capital.com como plataforma de negociación regulada de rápido crecimiento. Conocidos por nuestra galardonada experiencia de usuario, nuestro apoyo a la formación en materia de negociación y nuestros precios transparentes, estamos encantados de llevar nuestros servicios al dinámico y tecnológico mercado de los EAU. También tenemos previsto aprovechar la tecnología para promover una mayor educación financiera en toda la región MENA, ayudando a los operadores a desarrollar su comprensión de los mercados financieros y a tomar decisiones mejor informadas; esto es fundamental para nuestro ADN."

La incursión de Capital.com en los EAU está respaldada por los buenos resultados de crecimiento de la empresa en los últimos años. El año pasado, el volumen total de operaciones de los clientes de la empresa superó por primera vez el billón de dólares, un 43% más que el año anterior. Como resultado de su impresionante crecimiento interanual, Capital.com fue clasificada entre las 50 empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en los premios Deloitte Technology Fast 50 Middle East & Cyprus Awards 2023.

Capital.com permite a los clientes operar con derivados sobre más de 3.000 de los índices, materias primas, criptomonedas, acciones y pares de divisas más populares del mundo. Además de sus plataformas web y móvil, Capital.com también ofrece a sus clientes acceso a herramientas de formación y negociación gratuitas para ayudarles a perfeccionar sus conocimientos de negociación. Como empresa mundial de tecnología financiera con oficinas en Londres, Dubái, Limassol, Melbourne, Varsovia y Vilna, Capital.com se rige por un marco de creación de empresas basado en la sostenibilidad, dando prioridad a las asociaciones inteligentes con los sectores público y privado para ayudar a impulsar el progreso y el crecimiento sostenible.

Es posible conocer más información sobre Capital.com visitando https://capital.com/about-us.