'Estamos en el mejor momento para que los negocios locales puedan conseguir más clientes desde Google'

Que la inteligencia artificial (IA) se ha colado en el día a día de los ciudadanos haciendo que sea cada vez más difícil diferenciar aquello que es real de lo que no, es algo obvio. Y esto Google, el mayor buscador de Internet, lo sabe (vaya si lo sabe). Y se ha puesto las pilas, claro.

Cada día el gigante buscador premia y da más prioridad y mejores posiciones en sus resultados de búsqueda a negocios que pueda verificar que son reales. Negocios que tengan una determinada autoridad y reputación dentro de un determinado sector y también muy específicamente si tienen popularidad dentro de una localidad o área geográfica en concreto.

Además, hay otro aspecto importante como la geolocalización, o lo que es lo mismo: que Google (además de conocer muy bien a los usuarios en muchos aspectos) sabe perfectamente en qué lugar están ubicados y desde dónde están haciendo las búsquedas en cada preciso instante.

Por esto último especialmente, los negocios locales o profesionales que prestan servicios en una determinada ciudad tienen una potente oportunidad para destacar a día de hoy entre la gran cantidad de resultados que Google da ante las búsquedas.

Trabajar de forma adecuada la aparición de estos negocios entre esas búsquedas es un recurso indispensable para cualquier negocio que quiera tener éxito tal y como confirma Antonio, consultor SEO Local (especialista en posicionamiento en Google para negocios locales de la agencia SEOdodoando).

Este especialista en posicionamiento web muestra datos interesantes y además invita a conseguir su Guía descargable con “Potentes Consejos para convertirte en el negocio más visto de tu ciudad” a la hora de implementar una estrategia SEO para aparecer en las búsquedas de Google sin tener que invertir en publicidad adicional. Además, aclara muchas dudas para poder llevar a cabo una estrategia de este tipo de manera adecuada.

Antonio, antes de nada, ¿qué te motivó a dedicarte a un mundo tan dinámico como el SEO?

Hace más de 15 años comencé ofreciendo mis servicios de Diseño Web para negocios en donde el perfil que prácticamente cumplían todas era el mismo: profesional o pequeñas y medianas empresas que tienen su principal actividad enfocada a clientes de en una zona geográfica.

Tras tener su página web (algo básico) todas caían al cabo de un tiempo en la misma conclusión: la página web no les estaba sirviendo de nada a la hora de llegar a más clientes.

Ahí entendí que el ofrecer servicios de Diseño Web estaba muy bien, pero se necesitaba algo más para que pudieran realmente verle sentido y beneficios a eso.

¿Cómo? Trabajando su visibilidad y posicionamiento en las búsquedas en Google para que los clientes pudieran encontrarles.

Es decir, trabajando el SEO (posicionamiento de un negocio para las búsquedas en Google).

¿A qué se debe el nombre de tu empresa, SEOdodoando?

Viene de la idea de “hacer, hacer y hacer”. En inglés “do, do and do”.

Una idea que, a nivel personal, me gusta mucho aplicarme no solo en el aspecto laboral, sino en otras facetas de la vida.

Y es que “cuando haces cosas, pasan cosas”. Y acciones mantenidas en el tiempo generan resultados exponenciales a largo plazo. Y esta es una idea que especialmente en el SEO y sobre todo de cara a Google, es algo que te trae beneficios si logras ser constante con las acciones que se realizan para mejorar la visibilidad online de cualquier negocio.

Algunas empresas suelen frustrarse al ver que sus páginas web no están atrayendo los resultados esperados. En este sentido, ¿cuál es el papel que juega el SEO para cambiar este panorama?

Es justo a lo que me refería en la primera pregunta.

Tener un sitio web es algo básico y está genial. Pero, normalmente, una web de por sí no te va a reportar ningún beneficio si detrás no hay pensada una estrategia de visibilidad enfocada en el negocio.

Ganar visibilidad hacia tu negocio se puede conseguir de múltiples formas, la gran mayoría (no todas) relacionadas con el sitio web. Pero para poder ganar esta visibilidad hay que cumplir muy bien primero lo que Google quiere y espera de nuestro negocio y en especial de lo que hagamos en nuestro sitio web y, por otro lado, debemos satisfacer la intención que tengan los usuarios a la hora de llegar a nuestra página.

Una tarea que no se consigue de la noche a la mañana y en la que principalmente hacen falta dos cosas: constancia y paciencia.

Hablemos del SEO Local… ¿Qué es y por qué es tan importante?

Es aquí donde está la parte más interesante para estos negocios y empresas locales.

Hay un aspecto muy importante en este escenario: la geolocalización. Una característica que permite a Google saber en todo momento desde qué parte hacemos una búsqueda (al igual que sabe muy bien por dónde hemos estado recientemente).

Esto ha hecho que Google lo tenga en cuenta y se adapte a la hora de mostrar entre sus resultados de búsquedas una sección de Google Maps con listados de negocios y que recibe el nombre de “Local Pack”.

Además, cuando detecta que las búsquedas tienen esa intención local, suele mostrar directorios de negocios de una ciudad en concreto y también el resto de resultados que muestra suelen ser geolocalizados (es decir, suele mostrar resultados de negocios relacionados con el lugar para el que se hace la búsqueda).

Y esto, ¿qué ventaja puede suponer para un negocio local?

Ni más ni menos que de golpe y porrazo Google está permitiendo a este tipo de negocios más pequeños, pero con algo de presencia online, colarse entre los resultados y en posiciones por delante de cualquier gigante sea el sector que sea.

Hay hueco en esos resultados. Solo se trata de encontrarlo y… trabajarlo, claro.

¿Qué datos tenemos sobre SEO Local?

Según Google, de todas las búsquedas que se hacen en el buscador, ni más ni menos que el 48% de todas ellas tienen una intención de búsqueda local.

O lo que es lo mismo: la mitad de las búsquedas que se hacen, Google sabe que son búsquedas en las que finalmente el usuario termina o bien llamando al negocio, o bien visitándolo presencialmente para comprar un producto o servicio.

Ahí es donde surge esta oportunidad para los negocios locales de aparecer entre esos resultados localizados que devuelve Google.

¿Algo más?

Lo más beneficioso del SEO Local es que se trata de posicionar para unas búsquedas en las que el usuario suele tener una intención de compra muy muy elevada. En esas búsquedas, el usuario tiene muy claro ya lo que quiere y lo está buscando.

Me refiero a búsquedas como, por ejemplo, “abogado de divorcios en Madrid” o “fisioterapeuta en Burgos”, “restaurante italiano Santander”, “reformas en Alicante”… Los ejemplos son casi infinitos.

¿Puedes ponernos un ejemplo de qué se puede conseguir?

Imaginemos un “despacho de abogados en Bilbao”.

Cada mes se realizan en Google alrededor de 2.000 búsquedas para ese tipo de negocio.

Si nuestro negocio se posiciona entre las 3 primeras posiciones, puede conseguir alrededor del 30% de las visitas de esos usuarios, es decir, unas 600 visitas.

¿Puedes imaginar la cantidad de posibles llamadas y contactos de posibles clientes puedes recibir?

¿En qué situaciones es recomendable aplicar SEO Local para un negocio?

Es imprescindible para cualquier negocio que tenga presencia física donde atienda a clientes presencialmente como también para aquellos que presten sus servicios a clientes en determinadas zonas.

Después, dependiendo del tipo de negocio y muy especialmente de la ciudad o zona donde se dirija, el tipo de estrategia de SEO Local será muy diferente.

No será nunca lo mismo la situación de un pequeño bar o restaurante de una localidad pequeña en donde prácticamente no exista competencia que un despacho de abogados de una ciudad grande en donde la competencia es extremadamente alta.

Pero de forma básica, siempre cualquier negocio debería contar como mínimo con su propio perfil de empresa en Google reclamado y verificado.

¿Cuáles son los primeros pasos para trabajar una estrategia de SEO Local?

El primer paso básico y esencial es tener creada una ficha de Google, o lo que es lo mismo el Perfil de empresa de Google (Google Business Profile). Un perfil creado y verificado por el propio negocio.

Es gratis. No tiene ningún coste.

Ojo, debemos tenerlo creado con la información básica. Tenerlo bien configurado y bien trabajado ya corresponderá a una estrategia de SEO Local más a largo plazo.

Por eso, recomiendo descargarse esta guía que puede ser un punto de partida muy bueno para conocer qué es todo esto del SEO Local.

Existe la creencia equivocada de que Google muestra solo los negocios que están más próximos al usuario. Y esto, obviamente, no es siempre así. Hay muchos matices y si siempre fuera así incluso cualquier negocio que no fuera real se podría colar entre los resultados y Google esto lo persigue mucho y continuamente trata de evitarlo.

Coméntanos, ¿qué incluyen tus servicios de posicionamiento web?

Principalmente, alejarse de estrategias genéricas que se ofrecen sin tener en cuenta la mayoría de las veces la naturaleza propia de cada negocio.

No todo vale de la misma manera para todos los negocios.

Por eso, una investigación inicial del propio negocio y del sector para dejar bien claras las cuentas y los resultados que se marcarán como objetivos, es esencial. Además de una auditoría, colaboración constante con el propio negocio y una ejecución basada en acciones de autoridad y relevancia en la propia página web y el perfil de empresa de Google y de popularidad por medio de aparición en sitios web externos adecuados.

¿Cuánto puede tardar un cliente en ver los resultados del posicionamiento web después de un trabajo de SEO?

Aunque existe un periodo mínimo siempre en estrategias SEO en donde se requieren 6 meses para poder desplegar bien todas las acciones necesarias que permitan poder ver resultados, existen muchas ocasiones y negocios dentro del SEO Local en los que los resultados se pueden acortar considerablemente.

¿Cada cuánto tiempo es recomendable hacer un mantenimiento u optimización a una página web para garantizar que permanezca bien posicionada en los buscadores?

El SEO debería ser una pata dentro de cualquier estrategia de marketing digital mantenida en el tiempo para cualquier empresa.

Los algoritmos de Google para determinar las posiciones cambian constantemente y, además, dependemos del factor de la competencia que haya en el sector y la zona. Obviamente, los trabajos a realizar especialmente en SEO Local al comienzo de cada proyecto son muy intensivos en los primeros 3 - 4 meses. Pero tras eso viene una parte esencial de análisis y mejora constante.

¿Qué es lo más difícil de trabajar en una industria tan demandada como la del SEO?

Además de la constante actualización en el sector dentro de los profesionales del SEO y los cambios constantes en los algoritmos de búsqueda de Google para determinar las posiciones de cada negocio (últimamente, además, bastante recurrentes y fuertes), influye mucho que el propio negocio que decida comenzar con cualquier tipo de estrategia SEO mantenga estos dos aspectos: la constancia y la paciencia.

En conclusión, debido a que los algoritmos de los motores de búsqueda están en constante evolución, es necesario dejar el posicionamiento web en manos de un equipo de profesionales en el área como el de Antonio, de SEOdodoando. Un experto en SEO y conocedor de las mejores prácticas de posicionamiento orgánico que se encarga de obtener resultados tangibles para sus clientes.

Una oportunidad de destacar entre gigantes y conseguir más clientes recurrentes para cualquier negocio o empresa local.