CARM celebra un cuarto de siglo innovando en la construcción en Binéfar

En un hito significativo para la industria de la construcción, CARM, la reconocida empresa de estructuras metálicas, construcción y maquinaria de segunda mano, celebra sus 25 años de trayectoria en Binéfar. Este aniversario no solo marca un cuarto de siglo de dedicación, innovación y servicio de calidad en el sector de la construcción, sino que también reafirma el compromiso de CARM con el desarrollo y progreso de la comunidad local y sus alrededores Desde su fundación, CARM se ha destacado por su enfoque pionero como constructora en Binefar, ofreciendo soluciones integrales que van desde la venta de estructuras metálicas hasta la construcción completa y la compraventa de maquinaria de segunda mano. Ubicada en el corazón de Binéfar, ha jugado un papel crucial en el desarrollo de infraestructuras tanto en entornos urbanos como rurales, adaptándose constantemente a las nuevas tecnologías y tendencias de la industria para superar las expectativas de sus clientes.

A lo largo de estos 25 años, CARM ha consolidado su posición como líder en el mercado gracias a su capacidad para entregar proyectos de alta calidad, su enfoque en la sostenibilidad y su compromiso con la innovación. La empresa ha sido pionera en la implementación de técnicas de construcción avanzadas, incluyendo el uso de materiales ecológicos y sistemas de edificación eficientes energéticamente, demostrando su dedicación no solo a la excelencia en construcción sino también al cuidado del medio ambiente.

El aniversario de CARM coincide con la finalización de varios proyectos emblemáticos en la región, cada uno de ellos un testimonio de la habilidad, la precisión y el cuidado que la empresa pone en su trabajo. Estos proyectos, que varían desde infraestructuras agrícolas hasta edificios comerciales y residenciales, han contribuido significativamente al desarrollo económico y social de Binéfar y sus alrededores.

La celebración de los 25 años de CARM no es solo un momento para mirar atrás y apreciar los logros pasados, sino también una oportunidad para mirar hacia el futuro. La empresa se encuentra en un proceso de expansión y renovación, con planes de introducir nuevas tecnologías y expandir su presencia en el mercado internacional, manteniendo siempre su enfoque en la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente.

En palabras del responsable de CARM, Francisco Pena, "estos 25 años han sido un viaje increíble de crecimiento, desafíos y logros. Estamos profundamente agradecidos con nuestra comunidad, clientes y empleados, quienes han sido parte integral de nuestra historia. Miramos hacia el futuro con entusiasmo, listos para enfrentar nuevos desafíos y continuar construyendo nuestro legado en Binéfar y más allá".

Con una trayectoria marcada por la excelencia y un futuro prometedor por delante, CARM se sitúa en la vanguardia de la construcción, listos para seguir contribuyendo al desarrollo de su comunidad y estableciendo nuevos estándares en la industria.