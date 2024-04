Tiendas de suscripción en línea, el cambio del mercado de la posventa

Hoy en día, cuando todo el mundo tiene un smartphone y acceso a Internet en el bolsillo, una tienda online se ha convertido en una necesidad para cualquier empresa. Si sus productos no se pueden comprar en unos pocos clics, los clientes se irán a un competidor que les ofrezca esa posibilidad. Y las piezas de recambio no son una excepción, aunque es más difícil digitalizar el negocio de su venta que el comercio de otras mercancías.

Lo específico del comercio de piezas de recambio son los millones de surtidos, que son muy difíciles de clasificar y hacer buscables. Los catálogos de productos habituales que se utilizan en los sitios web de compras de bajo coste no son adecuados para las piezas de recambio. Al mismo tiempo, desarrollar su propio catálogo resultará muy caro para una pequeña empresa, ya que requiere profundos conocimientos tanto en informática como en artículos de automoción.

Llevárselo enseguida y pagarlo mientras se usa Las tiendas online basadas en avtopro.es fueron la primera solución preparada del mercado español diseñada específicamente para el comercio de recambios de automóviles. Una tienda de este tipo se conecta y configura en una hora (sin contar el tiempo de conexión del dominio) y dispone de un completo conjunto de herramientas para un comercio online eficaz: optimización SEO básica, espacio ilimitado para colocar productos, interfaz de procesamiento de pedidos, módulos de pago, entrega y Google My Business integrados, servicio de análisis integrado.

Además, el catálogo de recambios ofrece una ventaja única: la integración con su propio catálogo de recambios experto. Cada recambio que se suba a la tienda online estará vinculado al vehículo. Así, los clientes podrán encontrarla tanto por su propio nombre, descripción o código, como por las características del coche.

Una tienda de este tipo funciona por suscripción. Esto significa que no es necesario desembolsar una gran suma para el desarrollo y el diseño, y luego pagar aparte por el soporte técnico y las actualizaciones: se obtiene todo de una vez por una pequeña cuota al mes o al año (tarifa preferente). Por supuesto, hay un periodo de prueba gratuito para evaluar todas las posibilidades y ventajas para su negocio. Y si algo sale mal, cambias de nicho o la gente deja de usar internet, se puede cerrar la tienda y no enfadarse por el dinero malgastado.