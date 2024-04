Fersay explica por qué es muy importante cambiar el filtro del frigorífico a tiempo

Fersay es una sociedad 100% española, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 9 M€ en 2023 El uso de los frigoríficos americanos en los hogares españoles es cada vez más frecuente, y los consumidores valoran enormemente las ventajas que tiene, sobre todo en los meses de calor por sus dispensadores de agua fría y hielo. Sin embargo, pocos consumidores recuerdan que los fabricantes recomiendan cambiar su filtro con una periodicidad de seis meses.

Ante esta situación, la empresa Fersay, en su afán por dar solución a todas las necesidades relacionadas con los electrodomésticos del hogar, quiere dar a conocer qué puede provocar el no realizar este cambio a tiempo. La primera cuestión es que, si no se cambia con regularidad, puede provocar acumulación de bacterias dañinas e impurezas y su consumo puede ser potencialmente peligroso, ya que esas bacterias son absorbidas por el organismo. Esto no solo afecta metabólicamente, sino que afecta también al sabor, el olor y la calidad del agua y el hielo. La función del filtro es eliminar impurezas como el cloro, el sedimento y los metales pesados. Otra ventaja de cambiar el filtro en su debido momento es que alarga la vida del electrodoméstico, ya que las tuberías y los conductos sufren menos.

Cambiar el filtro a tiempo no solo es beneficioso para la salud y el paladar, sino que también puede extender la vida útil de este electrodoméstico. Al mantener las tuberías y los conductos libres de acumulación, se ayuda a que el frigorífico funcione de manera óptima durante más tiempo, evitando costosas reparaciones o incluso la necesidad de reemplazo prematuro.

Además, cambiar este filtro es muy sencillo. Simplemente, es necesario extraer el que viene de serie e introducir el nuevo. Las primeras veces solo expulsará aire y agua y, a partir de ese momento, el frigorífico funcionará con normalidad.

Cuidar de los electrodomésticos es clave para prolongar su vida útil y contribuir al ahorro y la sostenibilidad ambiental. Fersay, líder en accesorios y repuestos para electrodomésticos, ofrece soluciones para mantener cualquier tipo de Pequeño Artículo Electrodoméstico -PAE- en óptimas condiciones y anima a los consumidores a visitar www.fersay.com para obtener más información sobre cómo cuidar de tus electrodomésticos de manera fácil y sencilla.

Con una amplia gama de productos que van desde repuestos esenciales hasta accesorios de conveniencia, Fersay se ha convertido en un aliado confiable tanto para técnicos que buscan piezas de repuesto como para el consumidor final que busca mejorar la funcionalidad y eficiencia de sus aparatos.

Fersay distribuye tanto a cerca de 5.500 técnicos que compran sobre todo los repuestos que necesitan para desarrollar su trabajo, como al cliente final, que puede encontrar en Fersay productos o accesorios que no necesitan intervención técnica, como cajones de frigorífico, botelleros, cestos de lavavajillas, bolsas de aspiradora, cuchilla para un robot de cocina, mandos a distancia, baterías, soportes para televisores, etc.

La compañía, fundada en 1979, es hoy una gran compañía que emplea a más de 45 empleados. En 2023, vendió más de 1.300.000 soluciones domésticas y facturó 9 millones de euros. Diariamente, salen de sus instalaciones más de 600 envíos con soluciones para los aparatos del hogar.

Fersay cuenta con una importante presencia nacional e internacional. La cadena española vende sus productos en 37 países, principalmente en Francia y Portugal. En la Península Ibérica, la compañía cuenta con 10 tiendas franquiciadas, y 75 puntos de venta córner en otros establecimientos más grandes y con negocios complementarios, además de haber iniciado su expansión en Andorra y Portugal.

En todos los casos, Fersay cuenta con todo tipo de recambios, tanto si son para el frigorífico como para cualquier otro electrodoméstico.

Más información sobre Fersay:

Fersay es una sociedad 100% española, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa, con una facturación de 9 M€ en 2023.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Más información en www.fersay.com