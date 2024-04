Las opciones más prestigiosas para realizar un máster en Recursos Humanos en Madrid

Recursos Humanos es un área clave dentro de las empresas para hacer frente a la gran cantidad de retos que afrontan las compañías. Esa es una de las razones por las que existe una amplia demanda de profesionales que se sienten atraídos por el alto porcentaje de empleabilidad y las buenas perspectivas de futuro. El siguiente artículo realizado por la agencia Canal Inizia analiza algunos de los mejores másteres que las personas interesadas pueden encontrar y cursar en la ciudad de Madrid Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, Centro de Estudios Garrigues

Su principal objetivo es ofrecer a los estudiantes una visión global de la estrategia empresarial y de recursos humanos. Para conseguirlo apuestan por una metodología eminentemente práctica, en aulas 100% digitalizadas donde es común el aprendizaje a través del "Análisis Práctico Integrado" y la participación en entornos simulados. Las tendencias digitales están muy presentes en la formación y los alumnos adquieren conocimientos en aspectos como People Analytics y Learning and Development. Entre sus características prácticas se encuentran:

Modalidad: Presencial y Full Time (60 créditos ECTS).

Presencial y Full Time (60 créditos ECTS). Fechas: Octubre 2024 / Junio 2025.

Octubre 2024 / Junio 2025. Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 14:30 horas. Algunas actividades pueden programarse en horario de tarde.

De lunes a viernes de 10:00 a 14:30 horas. Algunas actividades pueden programarse en horario de tarde. Ubicación: Av. de Fernando Alonso, 8, 28108 Alcobendas, Madrid.

Av. de Fernando Alonso, 8, 28108 Alcobendas, Madrid. Coste: 29.900 euros.

29.900 euros. Actividades fuera del aula: Asistencia a congresos y eventos; mentoring con profesionales de referencia, visitas a instituciones y experiencia real en su Clínica Jurídica. Los datos de su edición 2022/2023 reflejaron un 100% de prácticas remuneradas y también un índice del 100% de colocación laboral. Razones que están detrás de su consideración como el segundo mejor máster en Recursos Humanos por el Ranking 250 Máster de El Mundo y Expansión 2023-2024. Su oferta práctica consta de una duración mínima de tres meses que se puede ampliar y al finalizar la formación se obtiene un título oficial de la Universidad Europea de Madrid.

Máster en Recursos Humanos y Desarrollo del Talento, EAE Business School

Este máster está dirigido a jóvenes profesionales con algo de experiencia en el sector (entre dos y cinco años) que desean especializarse. Entre su oferta temática, uno de los objetivos fundamentales es conseguir que los estudiantes sean capaces de diseñar estrategias de negocio centradas en las personas. También es relevante la adquisición de habilidades para afrontar las transformaciones de las organizaciones y adquirir el corpus de conocimiento necesario para gestionar el impacto de las nuevas tecnologías. De sus características prácticas destacan:

Modalidad: Presencial y Full Time o Hybrid Learning (60 créditos ECTS).

Presencial y Full Time o Hybrid Learning (60 créditos ECTS). Duración: 10 meses.

10 meses. Fechas: Octubre 2024/ Julio 2025.

Octubre 2024/ Julio 2025. Horario: Lunes a jueves de 17:30 a 21:30 horas.

Lunes a jueves de 17:30 a 21:30 horas. Ubicación: c/Joaquín Costa, 41.

c/Joaquín Costa, 41. Coste: 17.000 euros.

17.000 euros. Actividades fuera del aula: Espacios de encuentro y colaboración entre alumnos, profesionales y empresas; programación de actividades de ocio y cultura; talleres para maximizar las competencias. Para la realización de sus prácticas, los estudiantes cuentan con el asesoramiento del departamento de carreras profesionales y, en su última edición, un 85% de los alumnos tuvo propuestas de empleo al finalizar el máster. Aunque su modalidad es Full Time, existe una alternativa que permite a los alumnos estudiar la mayor parte del máster desde su país de residencia y viajar a España durante un periodo concreto. Ofrece la opción de cursar los estudios en español o en inglés.

Máster en Organización del trabajo y Gestión de los Recursos Humanos, Cámara de Comercio de Madrid

El Máster de la Cámara de Comercio de Madrid es el decano del sector y la siguiente será su edición número 43. Se dirige principalmente a titulados profesionales de Recursos Humanos, Administración de Empresas y directivos, aunque también es útil para quienes deseen adquirir competencias en la gestión de equipos. Es un máster generalista y su oferta académica busca que los estudiantes tengan herramientas para afrontar las diferentes situaciones laborales; los múltiples contextos económicos, sociales y legales; y sin olvidar los aspectos éticos. De sus características prácticas hay que señalar:

Modalidad: Presencial y retransmisión en Streaming u online (90 créditos ECTS).

Presencial y retransmisión en Streaming u online (90 créditos ECTS). Duración: 650 horas.

650 horas. Fechas: Octubre 2024/ Julio 2025 (clases presenciales + streaming); Octubre 2025/ Diciembre 2025 (no presencial y con clases asíncronas: una online y otra en streaming).

Octubre 2024/ Julio 2025 (clases presenciales + streaming); Octubre 2025/ Diciembre 2025 (no presencial y con clases asíncronas: una online y otra en streaming). Horario: Lunes a jueves de 19:00 a 22:00 horas.

Lunes a jueves de 19:00 a 22:00 horas. Ubicación: Calle Pedro Salinas 11.

Calle Pedro Salinas 11. Coste: 8.600 euros.

8.600 euros. Actividades fuera del aula: Participación en ferias de empleo, actos de networking con directivos del sector y charlas con políticos. Su finalización permite obtener una doble titulación (Título Propio de la Universidad Autónoma de Madrid y Título Propio de la Cámara de Comercio). Sus prácticas remuneradas se pueden extender hasta los 16 meses y se realizan desde el inicio de la formación. El 99% de los alumnos encuentran trabajo en el sector en los siguientes 6 meses y lo hacen en empresas con proyección internacional.

Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos, Universidad Autónoma de Madrid

Su contenido está dirigido a los estudiantes que acaban de realizar el Grado de Psicología o una titulación relacionada. Su planificación curricular busca que los alumnos puedan profundizar en las áreas más relevantes de la actividad profesional vinculada a Recursos Humanos. Este máster permite a quienes lo realicen la obtención de un título oficial. Entre la información de interés cabe destacar:

Modalidad: Presencial y Full Time (90 créditos ECTS)

Presencial y Full Time (90 créditos ECTS) Duración: 24 meses

24 meses Fechas: Septiembre 2024 / Junio 2025

Septiembre 2024 / Junio 2025 Horario: Lunes a viernes de 16:00 a 20:00. La asistencia es obligatoria.

Lunes a viernes de 16:00 a 20:00. La asistencia es obligatoria. Ubicación: C/ Iván Pavlov, 6, Alcobendas, Madrid.

C/ Iván Pavlov, 6, Alcobendas, Madrid. Coste: 7.601 euros Su duración se extiende hasta los dos años. Durante el primer año los estudiantes realizan las asignaturas obligatorias y las optativas y durante el segundo se realiza el Trabajo Fin de Máster (TFM) y las prácticas curriculares. Apuntar que tanto las prácticas como el TFM ofrecen a los estudiantes dos itinerarios entre los que elegir: una opción vinculada al perfil profesional y otra al perfil de investigación.