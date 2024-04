Prenova apuesta por la sostenibilidad

La sostenibilidad se ha convertido en un concepto fundamental en la arquitectura moderna por sus múltiples beneficios y por la legislación que cada vez la fomenta. Incluye el uso de materiales más seguros, reciclables, sostenibles y respetuosos con el medioambiente que mejoran la eficiencia energética y reducen la exposición a toxinas.

Este es el valor fundamental del nuevo sistema de aligeramiento Prenova, para estructuras de hormigón, patentado a nivel mundial por el arquitecto argentino Ricardo Levington. Esta moderna tecnología permite crear losas de estructuras sin vigas, con menos columnas, resistentes a terremotos, flexibles ante los cambios espaciales y con menor huella de carbono.

Cómo es el innovador sistema Prenova Este sistema consiste en la creación de losas de hormigón sin vigas, alivianadas en su interior por el uso de esferas y discos de plástico. Las primeras se fabrican en diámetros de 28, mientras que los discos tienen un tamaño de alturas variables entre los 10 cm y los 26 cm todos con el mismo diámetro de 28 cm. Estas losas se pueden utilizar en los entrepisos, las cubiertas e incluso en las losas sobre terreno.

El uso de este sistema permite una construcción más liviana con una gran capacidad de aislamiento térmico y acústico. Adicionalmente, las losas son muy versátiles al permitir en su interior la colocación de tuberías de electricidad, instalaciones eléctricas o sanitarias. El desarrollador del sistema, Ricardo Levington, señala que el uso de discos y esferas genera la elasticidad necesaria para absorber grandes cargas estáticas o dinámicas.

Por esa razón es que las construcciones adquieren una mayor resistencia ante fenómenos naturales como los sismos y la fuerza del viento. No obstante, este sistema encierra 3 beneficios importantísimos. Uno, es 18 % menos costoso que la construcción tradicional y dos, requiere menos cantidad de mano de obra. El tercer beneficio es que permite una construcción más rápida.

La aportación a la sostenibilidad del sistema Prenova Los números de Prenova System S.L, representante en España de la empresa trasnacional, no dejan lugar a dudas en materia de sostenibilidad. Por cada 10.000 metros cuadrados de estructura realizada con esta metodología, se han dejado de emitir a la atmósfera 300 toneladas de dióxido de carbono. El uso de discos y esferas en las losas y forjados ahorra un 30 % en hormigón, un 20 % en acero y un 50 % en mano de obra.

También elimina la necesidad del empleo de los falsos techos, yesos o capas nivelantes, lo que reduce la generación de desechos de construcción. Aunado a todo esto, para la fabricación de los discos y esferas que se lleva a cabo en Alicante, se utiliza plástico presurizado reciclado. Es decir, también son residuos sólidos que ya no van a terminar en los vertederos o contaminando el ambiente con una eliminación de 20 Toneladas por cada 10.000 m² construidos.

El uso de este sistema ha sido aprobado por la Secretaría de Vivienda de Argentina, revisado su comportamiento por numerosas empresas de Organismo de Control Técnico (OCT) en España, comprobado su utilización por numerosos profesionales españoles del cálculo estructural. Además, está avalado por las normas del CIRSOC y ACI-318 2011 y por más de 1.000.000 m² construidos, entre ellos el Aeropuerto de Ezeiza (Argentina) y el Aeropuerto de Yerevan (Armenia), por lo que cuenta con todas las garantías de eficiencia y calidad. Es la mejor alternativa para ahorrar en el presupuesto de un proyecto y al mismo tiempo cumplir con la sostenibilidad del mismo.