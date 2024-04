Clínica Dental Castilla Bersabé ofrece tecnología y personalización para casos de alta complejidad

Los últimos avances tecnológicos han permitido que se puedan diagnosticar y tratar enfermedades y casos complejos de salud. Uno de los establecimientos que se encuentran a la vanguardia en este campo es la Clínica Dental Castilla Bersabé.

Se trata de una clínica de casos de alta complejidad que ofrece una amplia variedad de especialidades odontológicas, junto con el uso de equipos y herramientas tecnológicas de última generación.

Una clínica de casos de alta complejidad en la localidad de Fuengirola Muchos pacientes han tenido la mala experiencia de asistir a un centro odontológico en el que, por no poseer la tecnología adecuada, ofrecen un tratamiento limitado. Asimismo, hay casos peores en los que se indica que no existe solución para el caso presentado y recomiendan otro tipo de procedimientos.

En Clínica Dental Castilla Bersabé disponen de un equipo multidisciplinario de especialistas que es capaz de atender cada situación particular con una planificación exhaustiva y un tratamiento personalizado.

Este establecimiento sanitario en Fuengirola destaca por su capacidad de abordar casos de alta complejidad y de otorgar excelentes soluciones a sus pacientes, gracias a que cuentan con materiales de primera calidad y un equipamiento con la tecnología más avanzada para procedimientos bucodentales.

Múltiples tratamientos avanzados en Clínica Dental Castilla Bersabé En las instalaciones de este centro de salud dental se ofrece una amplia gama de tratamientos que comprende implantes dentales de carga inmediata, cirugía bucal, múltiples tipos de ortodoncia (incluida la ortodoncia invisible) y procedimientos dentales como blanqueamiento, carillas dentales, endodoncia, periodoncia, etc.

El equipo multidisciplinar también utiliza técnicas de vanguardia, como la técnica Khoury de regeneración de hueso. La Clínica Dental Castilla Bersabé garantiza diagnósticos precisos mediante el uso de aparatología avanzada, lo que permite aplicar el tratamiento ideal para cada caso y transmite la seguridad de un cuidado bucodental profesional.

En definitiva, en este centro sanitario los pacientes tienen la posibilidad de acceder a un trato personalizado, empático y cercano que asegura comodidad y tranquilidad en todo momento.