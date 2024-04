Monbu, una agencia de diseño web en Cali que ayuda a destacar en el mundo digital

Hoy en día, muchos emprendedores buscan a especialistas en la creación de páginas web en Cali, puesto que tener presencia en línea es fundamental para el avance de cualquier negocio porque permite mostrar productos, servicios y valores de una marca de manera efectiva, entre otras cosas. Además, los portales otorgan acceso a información detallada en todo momento y desde cualquier lugar a los clientes potenciales.

En este contexto actual, las agencias diseño web como Monbu juegan un papel crucial, ya que con su experiencia y compromiso ayudan a que las empresas colombianas destaquen en el mundo digital.

Cuánto cuesta la creación de páginas web en Cali En los negocios de Cali que deciden avanzar hacia la digitalización, el primer interrogante que se suele presentar es cuánto cuesta crear páginas web. Si bien no existe un valor específico, ya que todo depende de cada agencia, el precio aproximado de una plataforma básica es de $ 1,4 millones.

Aunque para algunas personas optar por la contratación de agencias diseño web resulta una inversión generosa, la presencia online no es un elemento prescindible por múltiples razones. Una de las principales es que se trata de un excelente canal de comunicación e interacción con la clientela.

También representa una estrategia ideal para elevar la visibilidad e incrementar el alcance a nivel local y global, sin depender únicamente de las redes sociales. Esto es muy importante para los negocios que buscan atravesar fronteras.

Desarrollo web de la mano de los expertos de Monbu Una de las agencias de diseño web más reconocidas en Cali es Monbu, que cuenta con un equipo de especialistas encargados de crear plataformas estéticas, rápidas, efectivas y modernas, a las que se puede acceder desde cualquier dispositivo.

La agencia ofrece tres planes para que cada cliente elija el más adaptable a sus necesidades: el Web Lite, con un coste de $ 1,4 millones; el Web Plus, que tiene un precio de $ 1,8 millones; y el Web Pro, que posee un valor de 2,2 millones.