La solución al sobrepeso y la obesidad de Clínica Menorca; el programa Balón Intragástrico

El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas y progresivas que afectan a cada vez más personas alrededor del mundo, favoreciendo la aparición de diferentes patologías y alteraciones en el organismo.

En la actualidad, existen distintas alternativas no quirúrgicas para combatir estos problemas de salud como el balón gástrico, un tratamiento que, además de controlar la capacidad del estómago, está acompañado de un seguimiento por parte de especialistas.

En este sentido, Clínica Menorca ofrece a sus pacientes el programa Balón Intragástrico, un método de probada eficacia para reducir la sensación de hambre y adquirir hábitos de vida saludables a largo plazo.

¿En qué consiste el balón gástrico? En un contexto en el que más de 1.000 millones de personas padecen sobrepeso a nivel global y, de estas, al menos 300 millones son obesas, resulta imperioso detener el avance de estas enfermedades en pos de una mejor calidad de vida para la población. En este aspecto, el balón gástrico aparece como una solución sin cirugías para combatir estos trastornos, aumentando saciedad para contribuir a la pérdida de peso. Para ello, se coloca un dispositivo en el estómago de los pacientes, el cual permite reducir su capacidad para disminuir la ingesta de alimentos.

Asimismo, cabe mencionar que el balón gástrico se introduce desinflado mediante endoscopia y es rellenado con una solución salina en un procedimiento que no supera los 20 minutos de duración. De esta manera, el dispositivo permanece en el cuerpo del paciente por un período de entre 6 y 12 meses y su extracción se lleva a cabo de un modo similar al que fue introducido. Según el Dr. Cristian Sierra Bernal, coordinador de la Unidad de Control de Peso de Clínica Menorca, "el balón, además de facilitar una rápida pérdida de peso, permitirá la reeducación del paciente para que adquiera hábitos alimenticios saludables, que a su vez deben ir acompañados de la práctica regular de ejercicio”

Programa de Balón Intragástrico, en Clínica Menorca Clínica Menorca es un establecimiento ubicado en el centro de Madrid que ofrece un tratamiento ambulatorio de balón gástrico que combina un eficaz método para reducir la sensación de hambre con la supervisión de un equipo de expertos. En este marco, el Programa Balón Intragástrico tiene una duración de 6 meses, en los cuales los pacientes son sometidos a una revisión semanal en la que los médicos especialistas se encargan de proporcionar información sobre principios de nutrición y hábitos de vida saludables que les permitirán obtener resultados sostenibles a largo plazo.

Así, por medio de la implantación del balón gástrico y del control permanente, es posible lograr una pérdida de entre 15 y 35 kilogramos, de acuerdo con el tipo de obesidad que padezca cada paciente. Con 30 años de experiencia en el sector, un centro equipado con la última tecnología y planes de financiación personalizados, Clínica Menorca es una de las mejores opciones para las personas con sobrepeso y obesidad que no han logrado resultados con otros métodos y que ya sufren otros problemas de salud relacionados con su peso. Además, la primera consulta informativa es gratuita.