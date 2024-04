Armonización facial avanzada en Institut Mèdic DaVinci

La armonización facial es un tratamiento que se ha vuelto muy popular por brindar soluciones rápidas y efectivas a dificultades estéticas de la cara. Se trata de un procedimiento médico-estético no quirúrgico que sirve para mejorar rasgos faciales, restaurar el volumen perdido y suavizar líneas de expresión.

Desde el Institut Mèdic DaVinci, se encargan de realizar este servicio siguiendo las últimas tendencias y promoviendo los múltiples beneficios que genera la armonización facial en los pacientes.

Antes de cada intervención, el Institut Mèdic DaVinci lleva adelante un diagnóstico general para entender de forma holística la necesidad primordial de la persona que se somete al tratamiento diseñando un plan específico que cumpla con dichas necesidades.

Las últimas tendencias de armonización facial El sector de la medicina estética facial no para de recibir consultas de personas de todo el mundo que desean someterse a tratamientos no invasivos en su rostro con el objetivo de mejorar su imagen.

Entre las tendencias de armonización facial más populares, se encuentran la aplicación de toxina botulínica, que desde el año 2018 está en el primer puesto de los procedimientos más elegidos por el público a nivel mundial. Con la toxina botulínica las personas consiguen reducir la presencia de arrugas y hasta logran eliminarlas por completo si se aplican el tratamiento a temprana edad.

Los rellenos con ácido hialurónico son también una tendencia de armonización facial que ha crecido hasta un 58 % en los últimos 5 años. El ácido hialurónico se caracteriza por ofrecer un importante poder hidratante, siendo clave para quienes desean obtener volumen, estructura y una piel más resistente y en mejores condiciones.

Tanto la aplicación de toxina botulínica como de ácido hialurónico se pueden implementar de forma aislada o combinada con otras técnicas como el skinbooster y la aplicación de enzimas lipolíticas para eliminar grasa localizada.

Las ventajas que aporta la armonización facial Son múltiples las ventajas que proporciona la armonización facial. Se trata de un tratamiento de medicina estética que busca resultados 100 % naturales, no requiere de intervención quirúrgica, el período de recuperación es corto y ambulatorio y brinda la oportunidad de hacer pequeños cambios en el rostro como corregir el volumen de los labios o perfilar la nariz.

Desde el Institut Mèdic DaVinci, ofrecen una amplia gama de tratamientos de vanguardia, siendo los de armonización facial los más destacados por los pacientes. El sitio dispone de un equipo de expertos que se encuentra altamente cualificado para concretar estas intervenciones de forma rápida y segura.

La armonización facial es una tendencia que llegó para quedarse y reúne una amplia variedad de beneficios para quienes desean potenciar su belleza en el rostro. El Institut Mèdic DaVinci es el lugar ideal para someterse a este tratamiento por su equipo profesional, experiencia y calidad en la atención.

En la unidad de medicina estética, liderada por Magí Colet, especialista en anestesia y medicina estética (@magi.colet), junto con la Dra.Tatiana Caloi, ofrecen un enfoque integral hacia la belleza y el bienestar. En Institut Mèdic DaVinci, creen firmemente en la capacidad de mejorar sin cambiar a través de la armonización facial y buscan resaltar la belleza natural de cada paciente mediante técnicas avanzadas y personalizadas. Desde la corrección de líneas de expresión hasta la restauración de volúmenes faciales, su objetivo es lograr resultados sutiles y elegantes que reflejen la mejor versión de uno mismo.