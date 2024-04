Un viaje por las clínicas que están convirtiendo Avilés en el referente asturiano de los implantes dentales

No es un secreto que una sonrisa puede iluminar el rostro más sombrío, pero detrás de cada sonrisa radiante, a menudo hay una historia de innovación, cuidado y experiencia. En este reportaje se repasarán las mejores clínicas especializadas en implantes dentales de Avilés. En ellas, la tecnología se encuentra con el toque humano, y la calidad del servicio se ve reflejada en cada sonrisa restaurada y en el testimonio de satisfacción de sus pacientes.

Clínica Dra. Mónica González Cachero: innovación y experiencia en Avilés En la Plaza del Carbayedo, se alza la clínica referente de tratamientos dentales en Avilés. La Clínica Dental Dra. Mónica González Cachero no es solo un centro de atención dental, sino un espacio donde la excelencia odontológica y el compromiso son un sello diferencial.

La Dra. Cachero ha dedicado su carrera a establecer nuevos estándares en el campo de la odontología. Su viaje profesional es notable, especialmente en el campo de la cirugía regenerativa en implantología, periodoncia avanzada, y estética dental avanzada. Un compromiso con la formación continua y la excelencia profesional la ha convertido en una de las voces más respetadas en su campo.

Cuando le preguntan por las preocupaciones de los pacientes de tratamientos con implantes, la Dra. Cachero cuenta que el dolor es uno de los miedos más habituales de quienes acuden a la clínica. “A mis pacientes siempre les digo que podemos hacer que su experiencia en el tratamiento con implantes sea prácticamente indolora, gracias a nuestras técnicas de anestesia avanzadas. Con nuestro equipo, están en buenas manos, y es nuestra mejor garantía de que se sentirán cómodos y seguros durante todo el proceso”.

Una forma de llegar al paciente desde la confianza que ha generado el boca a boca de cientos de pacientes en Avilés. Las más de 500 reseñas de pacientes con las que cuenta en la red son buen testimonio de ello. Hacen brillar a esta clínica por su trato amable, cercano con el paciente y su alto nivel de especialización.

Clínica Villalain: compromiso con la calidad y la innovación Dirigida por la Dra. Ana C. Villalain Álvarez, la Clínica Villalain en Avilés es un referente en el cuidado dental. Los pacientes destacan el trato profesional y cercano del equipo, la excelencia en los resultados y el uso de la última tecnología en tratamientos. Especializada en implantes dentales, ortodoncia, endodoncia, periodoncia y más, la clínica se compromete con la calidad y la diferenciación en cada tratamiento. La Dra. Villalain, licenciada en Medicina y especialista en Estomatología, junto a su equipo, ofrece un trato personalizado y tratamientos adaptados a las necesidades de cada paciente​​​​​​.

La clínica ofrece un ambiente acogedor donde los pacientes se sienten como en casa, respaldados por un equipo que trabaja de manera coordinada en diversas especialidades odontológicas. Este enfoque multidisciplinario asegura resultados duraderos y satisfactorios para los pacientes, consolidando a la Clínica Villalain como una elección destacada en Avilés​​.

Clínica Dental Doctores García. Tradición familiar y excelencia en implantología La Clínica Dental Doctores García en Avilés, ofrece un amplio rango de especialidades, incluyendo odontología general, periodoncia, estética dental, prótesis e implantes dentales, y ortodoncias. El Doctor Luis García fundó su primera clínica hace más de 30 años y la segunda desde hace casi 15. En ellas le acompañan sus hijas, las Doctoras Rebeca y Mª Elena García Sainz.

Les es fácil mantener una clínica durante décadas. Según el Dr. Luis García, no hay más secreto que “hacer las cosas bien”. En ello tiene mucho que ver la adaptación a las nuevas tecnologías. En este apartado su compromiso, añade, “está con aquellas respaldadas por evidencia”. Y es que, estas nuevas tecnologías posibilitan que la clínica siga evolucionando. En palabras de la Dra. Elena García, “nos aportan mejoras en nuestros diagnósticos y tratamientos. Evolucionamos con ellas para ofrecer a nuestros pacientes tratamientos de calidad”.

Clínica Dental Suárez Rivaya. Odontología Slow: una nueva dimensión en implantes La Clínica Dental Suárez Rivaya, liderada por el Dr. Javier Suárez Rivaya, es otro de los referentes avilesinos. Aunque se centra en la Odontología Slow para mejorar la experiencia dental, también ofrece servicios avanzados como los implantes dentales. Ofrece servicios especializados en implantes dentales como parte de su gama de tratamientos dentales. Este enfoque se alinea con su compromiso hacia una atención odontológica de calidad, enfocada en la salud y estética dental de los pacientes. La clínica adopta un enfoque detallado y cuidadoso para cada tratamiento, asegurando resultados personalizados y satisfactorios en el campo de la implantología dental.

Clínica Suárez Solís: innovación y experiencia en implantes dentales. La Clínica Dental Suárez Solís en Avilés ha estado proporcionando cuidado odontológico integral por más de 25 años, enfocándose en la satisfacción total de sus pacientes mediante la utilización de tecnología e innovación. Destaca especialmente en implantes dentales, ofreciendo desde soluciones de regeneración ósea hasta procedimientos de "dientes en un día", apoyándose en las últimas tecnologías para adaptar los tratamientos a las necesidades individuales de cada paciente​​.

¿Cómo elegir la mejor clínica dental para cada caso? Con tantas opciones de calidad, no es fácil elegir. Al elegir una clínica para implantes dentales, la experiencia y especialización del equipo dental son fundamentales. Buscar clínicas dirigidas por profesionales con un historial probado en implantología, pues esto aumenta las probabilidades de un tratamiento exitoso y resultados satisfactorios. La tecnología avanzada es otro factor crucial; las clínicas que invierten en tecnología de vanguardia suelen ofrecer procedimientos más precisos y menos invasivos. Las opiniones de pacientes proporcionan insights valiosos sobre la atención y resultados de la clínica, ayudando a tomar una decisión informada.

Finalmente, la atención personalizada asegura que el tratamiento se adapte a las necesidades específicas de cada persona, ofreciendo una experiencia más cómoda y resultados más alineados con sus expectativas.