Jet Computer lanza una nueva gama de productos New Refurbished

Comprar un ordenador nuevo supone un desembolso considerable de dinero, en una economía cada vez más fluctuante.

Sin embargo, existe una alternativa viable que ofrece un equilibrio entre precio, rendimiento y sostenibilidad. Se trata de los productos New Refurbished (A+).

Traducido al idioma español como productos reacondicionados, son aquellos que han sido pintados y dejados en perfecto estado, tal como recién salidos de la fábrica para su puesta en venta. Por lo tanto, constituyen equipos que se encuentran en óptimo funcionamiento y tienen la ventaja de ser más económicos.

No obstante, un factor a considerar a la hora de adquirir este tipo de dispositivos es recurrir a una empresa que ofrezca garantías. En este sentido, la empresa Jet Computer destaca en la comercialización de portátiles reacondicionados y de segunda mano con altas prestaciones de calidad.

Las ventajas de adquirir productos New Refurbished Las razones por las que se da un nuevo uso a los productos New Refurbished (A+) pueden ser por diferentes supuestos. Productos que han sido usados en expositores, que hayan sido devueltos por problemas de fábrica, pequeños defectos estéticos o embalaje defectuoso, entre otros motivos. Una vez revisados y reparados, de ser necesario, son reembalados por el intermediario con el fin de que esté a disposición del cliente.

El principal beneficio de adquirir este tipo de equipos es la relación calidad-precio, junto a la garantía que ofrece el fabricante de comprar un producto en perfecto estado. Se trata de una oportunidad inmejorable para acceder a un ordenador con la misma potencia y rendimiento de uno nuevo, pero con la posibilidad de pagar menor. Además, poseen una larga vida útil porque su hardware ha sido actualizado y reforzado.

Por otra parte, constituye una alternativa ecológica que va en consonancia con la regla de las 3 R: reducir, reciclar y reutilizar. A través de su compra se evita la fabricación nuevos artículos, por lo que también se reduce la huella de carbono generada por la industria tecnológica.

Comprar ordenadores reacondicionados en Madrid Algo que preocupa a los usuarios que han decidido comprar un equipo informático reacondicionado es tener la seguridad que este cumpla con los parámetros básicos de calidad. Los ordenadores portátiles de Jet Computer están respaldados por una garantía sólida y han sido sometidos a rigurosas pruebas técnicas (calidad ISO 9001) para garantizar un rendimiento confiable y duradero.

Cabe destacar que esta empresa comercializa solo con laptops de primeras marcas del mercado. Cada una de ellas equipadas con procesadores eficientes, generosa memoria RAM, diseños compactos y acabados elegantes para disfrutar de una máxima portabilidad sin sacrificar su performance.

La firma tiene sede física en Leganés, Madrid, pero también ofrece sus productos en toda España a través de su página web. De esta manera, asegura que cualquier persona pueda disponer de un ordenador de calidad a menor coste.