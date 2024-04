'3 Generaciones' se sube al escenario

El pódcast 3 Generaciones el próximo 15 de mayo se sube por primera vez al escenario de un teatro. Estas tres generaciones de una misma familia, hablarán de la vida como hacen cada semana, pero esta vez en el escenario de un pequeño teatro de Barcelona, La Sala Off.

Será de momento una única función exclusiva para un máximo de 60 butacas. Las entradas se pondrán en breve a la venta mediante la plataforma Atrápalo. Durante la función el público tendrá una parte importante, es un secreto que todavía no se sabe pero que sucederá.

Una noche para pasarlo bien, tener recuerdos y, como no, compartir las risas que seguro que en algún momento se provocará. El pódcast se estrenó en plataformas digitales en el año 2022, y desde entonces no ha parado de acumular escuchas y suscriptores, tanto a nivel nacional como internacional, que esperan con ansia cada viernes su nuevo capítulo.

Esta vez las tres generaciones harán como si estuviesen en sus estudios de grabación, pero en el escenario, un escenario cercano e íntimo, donde habrá muchas improvisaciones y en el que el público también será protagonista de alguna manera, Elena Batista, su productora y directora, no quiere desvelar mucho hasta el próximo 15 de mayo donde los espectadores lo descubrirán. Cada semana Elena, como directora del programa y ahora de la función, junta a su madre Maite de Miguel (“abuelita”) y su hijo Ignacio Santacreu (nieto), para hablar de la vida improvisadamente.

La diferencia de edades entre ellos hace que se vean las situaciones de la vida de diferente manera, es por ello, que la función es apta tanto para adolescentes como para adultos, incluso el ir tres generaciones a ver la función, seguro que creará conversaciones posteriores una vez vista. Han hablado del cielo y el infierno, han hablado de sexo, de médicos y farmacias, de tantos temas habituales, que juntarlo con su naturalidad y humor encima de un escenario, no se sabe de qué podrán hablar, pero lo que es seguro, es que todos lo pasarán en grande. Las entradas estarán disponibles en breve en la plataforma Atrápalo, el aforo será limitado para las 60 butacas. Para ir cogiendo ganas para el día de la función, se recuerda que todos los viernes a las 08:00h se estrena un nuevo capítulo y que se pueden escuchar en todas las plataformas digitales: Spotify, Ivoox, Podimo, etc… además crearon hace poco, un canal propio de Youtube donde quedan subidos todos sus capítulos viendo así sus reacciones espontáneas.

Las 3 Generaciones están disponibles para entrevistas y hablar sobre la función. Empieza la función en Barcelona, pero cabe la posibilidad de que empiecen gira por otras localidades a nivel nacional…

DATOS INTERÉS:

INSTAGRAM

YOUTUBE

SPOTIFY