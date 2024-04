La multinacional MyAdsPlatform aterriza en España tras conquistar Bélgica y Francia

La plataforma MyAds destaca por su compromiso con la innovación tecnológica al ofrecer un algoritmo publicitario premium que alcanza al 80% de la población y permite comprar formatos de Vídeo, Display y Nativo a CPC. La compañía belga se encuentra en plena expansión internacional, especialmente en Alemania, Reino Unido (ya disponibles), así como en países de Asia y Oriente Medio MyAdsPlatform, la plataforma de autoservicio paneuropea de publicidad digital y galardonada con diferentes premios, aterriza en el mercado español ofreciendo soluciones publicitarias premium, brand-safe y eco responsables. Como compañía comprometida con la tecnología e innovación, MyAds cuenta con un algoritmo, basado en inteligencia artificial, que predice el mejor espacio publicitario de clics potenciales, ofreciendo un coste por clic (CPC) fijo y, por tanto, un tráfico muy cualificado. Esta capacidad aprovecha la sinergia entre los inventarios publicitarios disponibles y los datos pertinente para alcanzar de manera más efectiva a su audiencia objetivo.

Con una interfaz intuitiva y sostenible, MyAds Action (módulo de compra a CPC de tráfico cualificado de MyAds) se erige como líder en la distribución de campañas digitales de alto rendimiento y en la generación de tráfico de alta calidad, trabajando en un entorno premium y brand-safe, alcanzando a más del 80% de la población a través de su exhaustivo inventario publicitario. En línea con su compromiso con la innovación tecnológica y su solución data-centric, la plataforma continúa realizando inversiones significativas en aprendizaje automático e inteligencia artificial, con un enfoque específico en la optimización del rendimiento publicitario. Esta dedicación constante asegura que las campañas publicitarias se ejecuten de manera automatizada, aunque con la supervisión meticulosa de un equipo humano que garantice un rendimiento óptimo.

A pesar de ser una plataforma autogestionable, sencilla y muy intuitiva, MyAds pone a disposición de sus clientes todo un equipo de managers y técnicos que asesora, ayuda y acompaña en todo momento, ante cualquier necesidad.

La versión original de la plataforma, MyAds Impact (módulo de compra de impresiones/alcance de MyAds) también se integrará próximamente en España, centrándose en el alcance y el targeting hipergranular.

Para José María López, Country Manager de España de MyAdsPlatform, "estamos muy satisfechos con el notable crecimiento que MyAds está experimentando en Europa, ayudando a las agencias (creativas, medios, comunicación, etc.), marcas, anunciantes y administraciones públicas a dirigirse rápidamente a su target al poder crear y lanzar campañas digitales nativas, display o de vídeo en menos de 5 minutos, sin necesidad de poseer conocimientos técnicos avanzados. Este logro refleja nuestra capacidad para ofrecer soluciones publicitarias efectivas y tecnológicamente avanzadas que nos impulsa a seguir innovando y superando las expectativas en toda Europa".

De hecho, la compañía belga tiene como objetivo cumplir con un plan de expansión internacional que se verá reflejado en seguir conquistando Europa, además de exportar el modelo al continente asiático y la zona de Oriente Medio.Esta estratégica expansión no solo ampliará su presencia geográfica, sino que se centrará en la continua inversión en innovación tecnológica, impulsando significativamente la mejora de sus algoritmos de optimización.

Programa CARE de MyAds

Asimismo, MyAds se compromete con la sostenibilidad a través de su programa CARE, garantizando un entorno publicitario neutral en CO₂. Este programa optimiza el peso de los anuncios y reduce las emisiones de CO₂ hasta en un 85% en comparación con las campañas convencionales, beneficiando tanto a las marcas como al medio ambiente. De esta manera, la compañía belga considera la simplicidad y la responsabilidad ambiental como pilares fundamentales de su plataforma, permitiéndoles brindar soluciones publicitarias que no solo son efectivas desde el punto de vista comercial, sino también éticas y respetuosas con el entorno.

En este sentido, el Country Manager de MyAds destaca la visión de la empresa de transformar la industria de la publicidad digital de manera sostenible y eficiente, a través de la innovación tecnológica y el uso de algoritmos avanzados. "Nos esforzamos por empoderar a nuestros clientes para que puedan desarrollar estrategias publicitarias que generen un impacto positivo y duradero en su público objetivo, utilizando la innovación y la tecnología como impulsores clave de este cambio", concluye.

Sobre MyAdsPlatform

Creada en 2018 y lanzada en 2019, MyAdsPlatform es una plataforma de autoservicio desarrollada en un inicio para lanzar campañas de marca basadas en la audiencia. Desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en la única plataforma premium de pago por clic garantizado.

Actualmente, MyAdsPlatform es una plataforma de autoservicio que permite a los profesionales del marketing planificar, crear y lanzar campañas digitales nativas, de display o de vídeo en pocos minutos y de forma muy sencilla. Es una ventana única que facilita la creación y entrega de campañas digitales dirigidas, premium y seguras para la marca, lo que permite a los profesionales del marketing liberar todo el potencial de sus compras digitales en pocos minutos, utilizando el aprendizaje automático, la automatización y un potente BI.

MyAdsPlatform ha sido creada por ROOT COMPANY, una startup belga de consultoría digital con crecimiento de dos dígitos creada en 2017 a partir de la asociación de dos reconocidos expertos digitales que decidieron unir fuerzas y proponer algo nuevo.

ROOT COMPANY ayuda a sus clientes a definir, desarrollar y desplegar la visión, las soluciones, los perfiles, las tecnologías y los procesos de marketing digital adecuados para maximizar el rendimiento de sus esfuerzos digitales; MyAdsPlatform es uno de estos activos, el más innovador y valioso.