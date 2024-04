Alojamiento con servicios excelentes en Formentera e Ibiza, con Can Corda

Ibiza y Formentera son dos destinos únicos con playas paradisíacas y bellos paisajes que deslumbran a cualquier visitante. Estas dos islas ubicadas en el mar Mediterráneo han ganado una masiva popularidad en los últimos años, recibiendo a turistas de todo el mundo.

Desde Can Corda disponen de alojamiento de suma calidad y comodidad en Ibiza y Formentera. La firma ofrece viviendas vacacionales para personas de distintas nacionalidades que se adaptan a parejas, amigos o grupos familiares. Las casas están en una zona estratégica y cuentan con una amplia variedad de comodidades.

Las opciones de alojamiento en Formentera que ofrece Can Corda Can Corda es una de las opciones de alojamiento preferidas por quienes visitan Formentera, ya que la firma ofrece casas vacacionales muy prácticas y de grandes dimensiones. Se trata de cinco alojamientos con diversas capacidades y características, aunque todos incluyen cocina totalmente equipada, televisor de pantalla plana, equipo de música, conexión a internet, servicio de limpieza diaria a demanda y sábanas y toallas. También hay sistema de seguridad con alarma.

Entre las casas de Can Corda más populares, se encuentran Casita y Piedra. Casita es un hogar de campo con cuatro habitaciones y capacidad para alojar a 8 personas. La zona en la que se encuentra este alojamiento invita a disfrutar del entorno natural y rural de la isla, contemplando amaneceres y atardeceres con el mar Mediterráneo como protagonista.

Por su parte, el alojamiento Piedra cuenta con tres dormitorios dobles y espacio para albergar a 6 visitantes. El lugar tiene dos baños, hamacas, sombrillas, microondas, cafetera y hasta lavadora. La vegetación que hay alrededor es de lo más valorado por quienes ya han disfrutado de una estancia en esta vivienda.

Las otras opciones disponibles en el catálogo de Can Corda son Romero, Lavanda y Santolina.

Alojamiento en Ibiza con Can Corda Ca Na Marta es la opción de alojamiento en Ibiza de Can Corda. Esta casa con piscina, ubicada a tan solo 3 kilómetros de la ciudad de Ibiza, cuenta con cuatro dormitorios dobles con cama matrimonial y una capacidad para recibir a un total de 8 personas. En sus instalaciones incluye un salón con techo de sabinas, tres baños completos, y aire acondicionado.

Además, este alojamiento está muy cerca de la popular playa de Talamanca y a pocos kilómetros del puerto. Es un sitio muy visitado porque aporta una verdadera desconexión de la rutina diaria, evitando el bullicio que se percibe en las grandes ciudades y disfrutando mucho más de los paisajes naturales que ofrece el entorno.

Las opciones de alojamiento de Can Corda para Ibiza y Formentera se han ganado un lugar privilegiado en los últimos años, ya que proporcionan todo lo necesario para disfrutar de una estancia agradable, cómoda y segura.