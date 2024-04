Enfoque innovador y excelencia creativa en el diseño de interiores de Zach & Decor

Aspectos como la atención al detalle y mantenerse a la vanguardia en los conceptos de diseño resultan claves para lograr distinguirse en un mundo tan competente y dinámico como el del diseño de interiores.

En este contexto, Zach & Decor destaca como uno de los estudios de referencia en España, al combinar su compromiso con la excelencia creativa con un enfoque innovador que le permite ofrecer soluciones personalizadas e ideas cuidadosamente seleccionadas.

La filosofía de diseño de este estudio está orientada en transformar y reutilizar cada espacio, lo que les ha permitido llevar su trabajo a diferentes ciudades del país y posicionarse como profesionales altamente experimentados en la industria del diseño de interiores. Esta entrevista a la diseñadora de interiores, directora creativa y fundadora de Zach & Decor, Zaida Muñoz, permite profundizar en el trabajo que realiza esta empresa y cuáles son los principales elementos que hasta la fecha distinguen su desempeño en un entorno tan competitivo y en constantes cambios.

¿Cuál es la filosofía de diseño de Zach & Decor y cómo se refleja en sus proyectos?

La filosofía del estudio es orientarnos en modas atemporales. No queremos realizar solamente un diseño vanguardista y que en este momento este en TOP del diseño, sino que nuestro "plus" es realizar diseños que se mantengan en el tiempo siempre con un interiorismo muy pensado y diseñado exclusivamente para cada uno de los proyectos que tenemos sobre la mesa.

¿Podéis hablarnos sobre algunos de los principios modernistas del diseño y la arquitectura que inspiran vuestros proyectos?

Nos inspiramos en muchos de ellos, quizás del modernismo destacaría las formas geométricas o los elementos florales. Del funcionalismo quizás la sencillez y la sobriedad que le dan elegancia a los proyectos y el Bauhaus "el menos es más". Aunque he de confesar que el estilo JAPANDI viene con mucha fuerza y, personalmente, ¡me encanta! Mezcla de estilo nórdico y japonés. Como enamorada de la cultura nipona, la cultura japonesa es diversa, ancestral y está orientada hacia el mundo moderno: sin dejar atrás su tradición de samuráis, templos y cocina tradicional. Sin embargo, los elementos clásicos son los que más atraen

¿Qué consideraciones tenéis al seleccionar materiales de primera calidad para los diseños?

La durabilidad, la calidez, las formas en el caso de la madera por ejemplo, Pero la calidad es sinónimo de durabilidad, confort...

¿Cómo abordáis la innovación en el diseño de interiores en Zach & Decor?

Nos encantan los retos e intentamos siempre dejar esencia en cada proyecto.

¿Podéis proporcionar ejemplos de proyectos innovadores que hayáis realizado?

Podría hablaros de muchos proyectos, pero por mencionar uno. Realizamos la construcción de una vivienda bioclimática totalmente sostenible con estructura en acero, una cimentación volada, fachada en madera de pino nórdico, los suelos eran todos en terracota natural con tinte gris, la pintura de la vivienda era una pintura de cal, que permita que la casa fuese muy transpirable. La carpintería exterior era de 4 metros de alto. La cocina se diseñó exclusivamente para este proyecto y se realizó artesanalmente con tableros de encofrar franceses de los años 50. En el salón donde está la chimenea se realizó un armario de 5 metros de ancho por 4 de alto simulando un mondrien. Podría dar muchos más detalles, pero os invito a que le echéis un ojo a nuestra web.

¿Qué hace que los diseños de Zach & Decor sean estilística y funcionalmente duraderos?

A nivel estilístico, precisamente, la búsqueda de materiales y texturas así como textiles atemporales, el lino, algodón. A nivel funcional creo que el estudio minucioso del interiorismo de la optimización de espacios así como la iluminación.

¿Cómo os acercáis a la transformación y reutilización de espacios en vuestros proyectos?

Precisamente es donde estamos más enfocados y donde nos sentimos más cómodos. Trabajamos en una demarcación geográfica de las más antiguas de España y en el valle del Ebro llegando al Delta del Ebro. Tortosa es una de las ciudades más antiguas de Cataluña de antes del s. V, así que podéis imaginar la de edificios antiguos y viviendas que hay para restaurar y reformar. Nos hemos especializado en la restauración y reforma integral de casas de más de 100 años. Nos encantan estos retos. Intentamos mantener la esencia pero dándole la modernidad de la época by la funcionalidad.

¿Podéis compartir algunos casos de estudio o proyecto emblemático del que estéis especialmente orgullosos y que refleje la esencia de Zach & Decor?

Podéis ver en nuestras redes sociales muchos de nuestros proyectos así como en nuestra página web.

¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentáis al trabajar en proyectos de diseño de interiores y cómo los abordáis?

Precisamente en la restauración de edificios antiguos te encuentras muchos retos ya que puedes hacer una valoración estimada pero cuando empiezas a trabajar y te metes de hondo en el proyecto pueden salir problemas que has de ir solucionando pero precisamente estos retos y buscar las mejores y óptimas soluciones son las que nos apasionan.

En definitiva, el compromiso con la elegancia y la innovación son pilares claves que se reflejan en cada uno de los proyectos de Zach & Decor. La selección de materiales de primera calidad, así como la incorporación de principios modernistas del diseño y la arquitectura, también forman parte de los criterios que contribuyen en el desarrollo de ideas creativas y únicas para la renovación de espacios residenciales y comerciales.

Lo anterior ha contribuido a que la empresa destaque como uno de los principales líderes en el mundo del diseño de interiores en España, aumentado aún más el compromiso de sus profesionales por mantener la estética impecable, calidad y funcionalidad que caracterizan su trabajo.