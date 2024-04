La virtualización es una tecnología de gran importancia para el sector empresarial.

Por medio de esta, no solo se logra una considerable reducción tanto de costes como de consumo energético, sino que permite tener sistemas más productivos, que aprovechan mejor los recursos y ayudan a mejorar la gestión y control informático.

En ICS, como especialistas en servicios IT para empresas, proporcionan soluciones de virtualización en arquitecturas IBM Power y x86, adaptadas a las necesidades de cada negocio.

Cuáles son las ventajas de la virtualización para las empresas La virtualización es cada vez más utilizada en diferentes ámbitos, debido a que proporciona amplios beneficios para los sistemas dentro de las organizaciones entre los que se encuentran: reducir el consumo eléctrico y costes de espacio, crear granjas de servidores y disponer de distintos entornos de test, pruebas, preproducción y producción, administrar todo el sistema de forma centralizada y simplificada.

Además, los errores de cada máquina virtual no afectan al resto de las máquinas virtuales y se ofrece la posibilidad de incorporar nuevos recursos para los servidores virtualizados así como la migración de máquinas virtuales en caliente, de un servidor físico a otro.

ICS ofrece servicios de virtualización en arquitectura IBM Power, con Power VM (VIO Server) y en arquitectura x86 sobre VMware e HyperV.

Servicios de alta calidad para la virtualización, en ICS A finales de 2023 Broadcom cerró la compra de VMware, realizando algunos cambios significativos. Estos cambios incluyen (entre otros) cambios en el modelo de licenciamiento, de manera que se eliminan las licencias perpetuas y se introduce el licenciamiento por suscripción, en este sentido, ICS como especialista en el área, presentará a sus clientes las opciones de virtualización más adecuadas para cada tipo de empresa, aportando su conocimiento y experiencia para diseñar las mejores opciones en cuanto a arquitectura y configuración de las mismas, para optimizar los costes en el nuevo modelo de licenciamiento de VMware by Broadcom. Sus servicios de alta calidad incluyen además del diseño de la arquitectura de virtualización, la configuración, actualización de entornos, administración de sistemas, auditoría de arquitecturas, Disaster Recovery y Backup gestionado entre otros.

El equipo de ICS trabaja mano a mano con sus clientes para encontrar las soluciones ideales, estudiando a fondo su realidad y las necesidades que presenta. Después de un minucioso estudio y observación, diseñan y desarrollan un proyecto de virtualización en constante comunicación con el cliente, para mantener siempre un acuerdo sobre las etapas del proyecto, ofreciendo siempre soluciones innovadoras y de calidad en el área tecnológica e implantando las soluciones más adecuadas.