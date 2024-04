La empresa que rompe paradigmas siendo referente en seguridad. Entrevista al gerente de Servicio Integral Atlas Security

Debido a la protección que proporciona a los ciudadanos ante cualquier problema, el cuerpo de seguridad privada y vigilancia representa uno de los más importantes para una nación.

Esta protección resulta esencial para promover un mayor bienestar en la sociedad y permitir la realización de actividades de rutina con total tranquilidad.

La empresa Servicio Integral Atlas Security es conocida por proporcionar servicios de vigilancia y seguridad en Guayaquil y el país en general, de la mano de un personal profesional preparado en el área. Este personal cuenta con el equipo técnico y tecnológico necesario para realizar su labor con eficacia tanto por el día como por la noche, garantizando la paz de sus contratistas. Parte de este equipo incluye vehículos de movilización rápida, dispositivos de comunicación de calidad y armamento para solucionar las peores incidencias. A continuación, el gerente general de Servicio Integral Atlas Security repasa sus inicios, su trayectoria y todo el aprendizaje adquirido hasta el día de hoy.

¿Qué lo impulsó a entrar en el sector de seguridad público y privado?

Primeramente, agradezco mucho esta entrevista. Bueno, creo mucho en mi país, en su gente y en todo lo que podemos lograr hacer. Ese es mi mayor impulso: cada joven, cada mujer, cada hombre que realiza un trabajo profesional para cumplir su función y necesita ese reconocimiento, prestando sus servicios en una institución que lo comprenda y crea en ellos... Ese fue y sigue siendo mi mayor impulso.

¿Cómo fue su trayectoria profesional en el sector de la seguridad antes de entrar a Servicio Integral Atlas Security?

Pues mi trayectoria antes de ingresar a esta gran empresa fue extensa. Me tocó estar en muchos lugares y tratar con muchas personas que fueron formando en mí una persona de alto conocimiento. Siempre busqué quedarme con todas las cosas, por muy insignificantes que fueran, ya que me ha ayudado a valorar cada vez más esta gran profesión.

¿Cuáles considera que fueron las cualidades principales que le permitieron convertirse en gerente general de Servicio Integral Atlas Security?

La resiliencia. Creo que la mejor cualidad: el poderme levantar de cada caída por más dura que haya sido, el seguir buscando escalar hasta lo más alto y demostrando siempre de lo que estoy hecho.

¿Cómo fueron sus primeros inicios como gerente general de la empresa?

Muy extensos y extenuantes. Muchas horas de trabajo y dedicación a la empresa, buscando siempre la mejora continua, entendiendo y aprendiendo de cada uno de los colaboradores, ayudándolos a crecer conjuntamente conmigo.

¿Cómo ha sido la evolución de Servicio Integral Atlas Security desde su entrada como gerente general y cuáles han sido los cambios que ha ejercido desde su posición?

Una evolución constante de mucho esfuerzo, pero no solo hacia la empresa que me acogió, sino hacia su gente, sus colaboradores, donde he buscado cambiar una mentalidad que al sector de la seguridad nos ha hecho mucho daño, empoderándoles de su profesión, de lo dignificante que resulta trabajar como guardia de seguridad, proporcionando una educación en seguridad más humana y de calidad.

¿Dónde estará Servicio Integral Atlas Security en los próximos 5 años según su visión y objetivos?

Pues lograremos ser una de las mejores empresas del país, proporcionando las herramientas intelectuales necesarias para que cada colaborador sume mucho más a este país que tanto lo necesita, y no solo en lo intelectual, sino también en lo ético y moral.

En los últimos 6 años, ¿cuáles han sido los aportes más significativos de Servicio Integral Atlas Security para las entidades públicas y privadas ecuatorianas?

Sin duda, nuestra calidad de servicio, que se enfoca en la empatía, justicia, buen trato y, sobre todo, hacer lo que nos gusta con pasión y amor hacia nuestro prójimo.

¿Qué distingue a los guardias de seguridad de esta empresa del resto?

Qué hermosa pregunta, que al responderla me llena de muchas emociones, pues lo que les distingue es su profesionalidad, su empatía hacia los demás, sus ganas de cada día ser mejores personas y profesionales, su amor por lo que hacen...

¿Cómo aprovecha Servicio Integral Atlas Security la revolución digital y tecnológica para mejorar sus servicios?

Pues son nuestras herramientas principales para el control y ejecución del servicio que proporcionamos.

La empresa ecuatoriana Servicio Integral Atlas Security ofrece un servicio confiable de protección y vigilancia a todos sus clientes en todo el país. Cada profesional detrás de este servicio es preparado de manera constante con las últimas formaciones en defensa, seguridad, espionaje y control de incidencias. Además, la compañía está basada en valores fundamentales para la protección de todos los ciudadanos de una nación como el amor, la inteligencia y la justicia.