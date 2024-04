Potenciar una carrera musical con CMMG Record Label

Las compañías dedicadas al pitching y la distribución de trabajos musicales desempeñan un papel fundamental, en la industria de la música.

Estos servicios son fundamentales para impulsar la carrera musical de los artistas, ya que les permiten posicionar sus composiciones frente al público, así como presentar sus proyectos ante los principales productores y sellos discográficos en el sector.

Una de las empresas en España que aborda estas necesidades es CMMG Record Label, la cual ofrece una gestión integral en servicios de distribución musical, incluyendo el trabajo de pitching, publishing y asesoría especializada para los músicos en cada etapa de su trayectoria. En esta entrevista, se presenta un diálogo sobre la labor de esta compañía, sus aportes al crecimiento de los artistas y los desafíos que afronta esta industria, desde su visión y experiencia particular en este sector.

¿Cuáles son los orígenes de CMMG Record Label y cuál es su papel en la industria?

CMMG Record Label tiene sus orígenes en el compromiso con la música de calidad y el apoyo a artistas emergentes tanto de las Islas Canarias como cualquier parte del mundo. Su papel en la industria es el de proporcionar una plataforma para que los talentos musicales puedan desarrollarse y alcanzar audiencias globales a través de estrategias innovadoras de distribución y promoción (incluyendo el playlisting en playlists editoriales).

¿Qué aspectos abordan los servicios de CMMG Record Label en la carrera de los artistas?

Los servicios de CMMG abordan aspectos clave como la distribución musical en plataformas digitales y físicas, la gestión de derechos de autor, estrategias personalizadas de promoción con ayuda del equipo editorial de Spotify, así como el apoyo integral a lo largo de la carrera del artista.

¿Qué desafíos representa la distribución musical para el crecimiento de los artistas en la industria?

La distribución musical presenta desafíos como la saturación del mercado, la visibilidad entre una amplia oferta musical y la necesidad de llegar a audiencias globales de manera efectiva para impulsar el crecimiento y reconocimiento del artista.

¿Qué soluciones aporta CMMG Record Label ante estos desafíos?

CMMG aporta soluciones mediante una red extensa de distribución en plataformas digitales y físicas, tecnologías innovadoras para optimizar procesos, estrategias creativas de promoción y colaboraciones estratégicas que permiten a los artistas destacar y llegar a nuevas audiencias. Además de tener contacto directo con los equipos editoriales de las plataformas digitales.

¿Cómo se puede definir el enfoque particular de esta empresa en la industria musical?

El enfoque particular de CMMG se define por su capacidad para llevar la música de sus artistas a nivel global, su innovación constante en estrategias de promoción y distribución, así como su compromiso con la autenticidad, creatividad e integridad en cada proyecto musical.

¿Qué estrategias utiliza esta firma para conseguir resultados eficaces en la promoción y distribución musical de sus artistas?

CMMG utiliza estrategias novedosas, experiencias musicales únicas, atención personalizada a los artistas constantemente, seguimiento personalizado, colaboraciones estratégicas y alianzas con personas clave en la industria para lograr resultados eficaces en la promoción y distribución musical.

¿Cuáles son los errores más comunes entre los artistas emergentes a la hora de promocionar su música?

Entre los errores más comunes se encuentran la falta de una estrategia de marketing efectiva, dificultad para conectar con su audiencia en un nivel profundo, falta de consistencia en la promoción y desconocimiento sobre cómo utilizar las plataformas digitales adecuadamente. Y lo más importante: el pitch editorial.

¿Cómo aborda CMMG Record Label el tema de los derechos de autor y la protección de la propiedad intelectual de sus clientes?

Nuestra prioridad es proteger a los artistas y siempre les recomendamos proteger sus canciones. CMMG aborda este tema mediante una gestión rigurosa de derechos, asegurando que sus clientes reciban una compensación justa por su trabajo, protegiendo legalmente sus creaciones musicales y garantizando que se respeten sus derechos como creadores.

¿Cuáles son las perspectivas de la empresa a futuro en esta industria?

Las perspectivas futuras incluyen seguir innovando, adaptándose a las tendencias del mercado musical, expandir su alcance global, fortalecer alianzas estratégicas y continuar brindando oportunidades para que nuevos talentos puedan destacar en la escena musical internacional.

¿Qué consejo puede aportar para los jóvenes artistas que dan los primeros pasos en su carrera musical?

Un consejo clave sería enfocarse en la calidad artística, ser perseverantes ante los desafíos del camino musical pese a todos los obstáculos que esto suponga, buscar constantemente nuevas formas creativas para conectarse con su audiencia, aprovechar las plataformas digitales y buscar asesoramiento profesional para potenciar su carrera.

Estos son los criterios y visión de CMMG Record Label sobre los retos, desafíos y problemáticas que afrontan los artistas en la industria de la música, junto con las soluciones que aportan sus servicios integrales de pitching y distribución musical. Por medio de estas pautas y reflexiones, la empresa aspira a seguir guiando a los compositores en su carrera musical, para que puedan explotar al máximo su talento y así alcanzar la cima de la escena artística internacional.