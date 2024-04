Orbium destaca la eficacia de los Centros de Día en la recuperación de las adicciones tras la hospitalización

Orbium destaca la importancia de abordar la adicción de una manera integral que fomente el bienestar a largo plazo para garantizar resultados efectivos y mayores tasas de éxito. En Orbium Adicciones, especialistas en el tratamiento de adicciones han abierto un nuevo Centro de Día para la Recuperación Integral en Madrid Orbium Adicciones ha anunciado la apertura de un nuevo servicio en Madrid: el Centro de Día para la Recuperación Integral. A través de un enfoque holístico, integral y personalizado, se abordan los aspectos mentales, físicos, emocionales, familiares y sociales de la recuperación mediante actividades experienciales.

En este nuevo Centro se tratarán adicciones a sustancias como alcohol, cocaína o tabaco y adicciones del comportamiento como ludopatía, redes sociales o videojuegos, entre otras.

En el Centro de Día para la Recuperación Integral se tratan todo tipo de adicciones, desde las adicciones a sustancias (alcohol, tabaco, cannabis, cocaína, benzodiacepinas, metanfetaminas, ketamina, etc.), hasta las adicciones comportamentales (juego patológico, videojuegos, redes sociales, compras, sexo, etc.).

Orbium tiene una sólida experiencia en el campo de la recuperación de adicciones en el Centro Terapéutico del Vallés en La Garriga (Barcelona) donde trabaja un equipo de psicólogos, psiquiatras y terapeutas con un tratamiento efectivo y actualizado. Aquí aborda la adicción enfocada en el crecimiento personal y el bienestar a largo plazo.

A través de los avances de la tercera generación, abordaje emocional y la terapia EMDR, proporciona un servicio con un enfoque centrado en la experiencia, vocación y motivación.

¿En qué consiste un Centro de Día para el tratamiento de adicciones?

Un Centro de Día especializado en el tratamiento de adicciones es una instalación de atención ambulatoria diseñada para ofrecer apoyo integral a personas que luchan contra las adicciones. Es una modalidad muy útil para aquellas personas que han finalizado un ingreso de desintoxicación.

¿Qué beneficios brinda la modalidad de Centro de Día?

La modalidad de Centro de Día ofrece la oportunidad de recibir un tratamiento muy intensivo y especializado a la vez que la persona tiene autonomía y puede desarrollar el resto de las actividades de su vida cotidiana.

Entorno de apoyo constante: En el Centro de Día, los pacientes reciben apoyo continuo en un entorno seguro y calmado. De esta manera, no recurren al consumo y disponen de más tiempo para desarrollar herramientas que faciliten la desintoxicación y la deshabituación.

Estructuración: Los pacientes crean hábitos y desarrollan y potencian diversas habilidades y cualidades alejados de la adicción para ponerlas en práctica en su vida cotidiana.

Flexibilidad en el tratamiento: El Centro de Día ofrece un espacio terapéutico en el que los pacientes pasan gran parte del día realizando terapias individuales y grupales, mindfulness, debates, talleres y otras actividades.

Al mismo tiempo, tienen la libertad de volver a sus residencias al final del día, pudiendo continuar con sus responsabilidades diarias mientras reciben un tratamiento completo.

Integración social: Un factor clave a la hora de construir una salud óptima es el aspecto social, que cobra aún más relevancia en este proceso de desintoxicación y deshabituación.

La interacción social positiva es una herramienta terapéutica valiosa en la recuperación. Al haber otros pacientes en el Centro de Día, las personas están acompañadas y comparten experiencias con sus compañeros, quienes están pasando por situaciones similares.

Profesionales especializados: El Centro de Día se compone de psicoterapeutas especializados en adicciones, ansiedad, trauma, patología dual y otros trastornos mentales. Se acompaña a los pacientes durante el horario del Centro de Día para ofrecer apoyo terapéutico específico.

Desarrollo de habilidades para la vida diaria: Los pacientes no solo acuden a terapia, sino que también desarrollan habilidades prácticas mediante diversas actividades para el día a día, con el fin de reintegrarse de manera efectiva en la sociedad.

Prevención de recaídas: Este espacio, al que acuden durante el día, ayuda a los pacientes a prevenir las recaídas al tener un sistema de apoyo continuo y una estructura diaria completa de actividades, trabajo personal y terapias.

Tratamiento personalizado: La modalidad de Centro de Día permite un seguimiento más personalizado, adaptando las intervenciones a las necesidades individuales de cada paciente.

Orbium. Centro de desintoxicación y tratamiento de adicciones en Madrid

Calle San Bernardo 97-99, 28015 Madrid