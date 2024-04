Cars&Cars revela las claves de la financiación de vehículos: accesibilidad y flexibilidad en la adquisición

La compra de un coche conlleva, en numerosas ocasiones, la gestión de un préstamo económico de todo o parte del importe. El especialista en el mercado de VO resuelve las principales dudas que pueden surgir sobre este proceso Adquirir un vehículo nuevo en 2023 ha implicado desembolsar, en promedio, 6.000 euros más que lo que costaba hace seis años, en 2017, según datos de la Agencia Tributaria. En este lapso, el precio medio de los coches nuevos en España ha experimentado un aumento cercano al 38%, siendo actualmente superior a los 23.500 euros de media. Por ello, optar por financiar un coche al momento de comprarlo ofrece numerosas ventajas que vale la pena considerar antes de decidir pagar el total al contado, incluso si se dispone de los medios para hacerlo. Cars&Cars, concesionario especializado en vehículos de ocasión, resuelve las dudas sobre el proceso de financiación de sus vehículos.

La accesibilidad es el principal beneficio, ya que permite adquirir un vehículo que, de otro modo, podría estar fuera de alcance. Al financiar, existe la oportunidad de seleccionar un coche de mayor valor y calidad, lo que resulta en mayor seguridad, comodidad y la satisfacción de obtener exactamente lo que el cliente desea. Además, la financiación aporta flexibilidad en los pagos, permitiendo elegir un plazo que se ajuste a la situación financiera actual sin comprometer el estilo de vida. Esto también implica mayor liquidez a corto plazo, ya que no es necesario desembolsar una gran suma de dinero de inmediato y se pueden guardar los fondos para otras necesidades. Finalmente, financiar un vehículo ofrece la posibilidad de incorporar extras y accesorios, mejorando la seguridad, el rendimiento y la estética del coche (sistemas de seguridad avanzados, mejoras en el motor, llantas especiales, sistemas de sonido o navegación GPS, entre otros).

¿Dónde se puede gestionar la financiación de un coche?

Cars&Cars, cuenta en todas las fichas de los vehículos con una calculadora financiera para que el cliente calcule rápidamente las cuotas a pagar. En ella, puede ir combinando los parámetros de tiempo de financiación y cuantía de la entrada entregada para calcular las distintas posibilidades.

Puede solicitar la financiación online para cualquier vehículo, tan solo entrando en la ficha del vehículo elegido y seleccionando "financiar online". Simplemente aportando el DNI, dos últimas nóminas y la vida laboral, la financiación será pre-aprobada en unos minutos (más abajo se aprecian todas las casuísticas).

Por supuesto, también es posible acudir al concesionario de Cars&Cars y contar con la ayuda del personal de la compañía tanto para ver la viabilidad de la financiación como para realizar el trámite.

¿Es ágil el proceso de aprobación de la financiación de un coche?

Sí, por supuesto. Una vez el cliente haya comprobado el stock de vehículos y seleccionado el coche de ocasión que más le gusta, como quiere tenerlo cuanto antes, tiene la posibilidad de adquirirlo rápidamente. Además, si la compra requiere financiación, el tiempo de aceptación de esta es fundamental. En Cars&Cars, el proceso es totalmente online y el comprador no tiene que desplazarse, ya que se solicita desde casa. Selecciona la entrada, las cuotas y, aportando datos básicos, en unos minutos sabe si la operación está pre-aprobada. Se trata de una financiación en el acto, en cualquier momento y desde cualquier sitio (y con la seguridad de contar con tres de las grandes financieras en España con las que trabaja Cars&Cars, entre ellas, Santander Consumer Finance).

¿Qué documentación es necesaria para financiar?

En primer lugar, es necesario reunir la documentación necesaria para presentar una solicitud para financiar un nuevo coche. Estos son algunos de los principales documentos que se necesitan:

Documento de identificación actualizado: es obligatorio aportar una identificación oficial válida, como el DNI o pasaporte.

Comprobante de ingresos: es imprescindible presentar evidencia de los ingresos para demostrar la capacidad de cubrir las cuotas (una nómina, la declaración de la renta o un documento que acredite la recepción de una pensión).

Prueba de residencia: como un recibo de luz o teléfono, que verifique la dirección actual.

Contrato de compraventa: con la información del vendedor y del comprador, así como los detalles del vehículo y el precio acordado.

Ficha técnica del coche: válida las especificaciones técnicas del automóvil, incluyendo detalles como el modelo, marca, año de fabricación y número de placa. Este documento ya estará disponible a través de Cars&Cars. Para la solicitud de la financiación hay que aportar distinta información económica. Depende del tipo de propietario, pero en todos los casos, es una documentación sencilla, para hacer el trámite lo más ágil posible.

Clientes particulares (por cuenta ajena):

DNI

Últimas nóminas

Vida laboral

Justificante bancario del titular. Clientes autónomos

DNI

Última declaración de la renta.

2 últimos trimestres de IVA e IRPF.

Justificante bancario del titular.

Último justificante de autónomos abonado. Clientes empresa

Escrituras de constitución.

Poderes (en caso de tenerlo).

DNI de los administradores.

CIF definitivo.

Modelo 200 (impuesto de sociedades).

Últimos trimestres de IVA e IRPF.

Justificante bancario.

Cuenta de pérdidas y ganancias del último año.

Balance del cierre del último año.

(El IAE se podría pedir si fuera necesario). Clientes extranjeros

Vida laboral.

Carnet de conducir en vigor de España

NIE.

2 últimas nóminas. Si lo prefiere el cliente, puede solicitarlo in situ en el concesionario y a través del RapidScore de Cars&Cars, sistema de solicitud de financiación igualmente rápido, que permite conocer el estado de la salud financiera y comprobar la veracidad de los datos del cliente. Es decir, a través de una de las financieras con las que trabaja el concesionario (Santander Consumer Finance) se elabora un informe a partir de la cuenta bancaria que elija el cliente, tras el cual se analiza la información para obtener los resultados en un informe de salud financiera. Si todo está dentro de la normalidad, se procede a hacer el proceso de financiación.

¿Qué es financiar el 100%?

Es posible optar por hacer un pago inicial y financiar el saldo restante del automóvil, lo que permitirá reducir una parte significativa del coste total y pagar el resto en cuotas mensuales cómodas.

Además, existe la posibilidad de adquirir un vehículo de segunda mano financiado al completo, es decir, el 100%, lo cual implica que no es necesario realizar ningún pago inicial, eliminando la necesidad de contar con ahorros previos para financiar la compra del coche de segunda mano.

¿Qué es el tipo de interés? ¿Cuál se aplica?

La tasa de interés es el coste del dinero, es decir, el importe que se abona por utilizar una suma de dinero durante un período específico. Es el porcentaje que es necesario pagar por pedir prestado dinero. El tipo de interés aplicado en la financiación de los vehículos de Cars&Cars depende de la oferta del momento.

¿Cuándo se paga la entrada en la compra de un coche?

En el momento en que el comprador decide la adquisición del vehículo ha de abonar la entrada, cuya cuantía puede variar. Es decir, puede optar por pagarlo al contado, por financiar el 100% del precio o aportar una parte del importe y financiar el resto.

En la Web de Cars&Cars es posible financiar coches según el presupuesto del cliente, introduciendo unos datos básicos para estimar la financiación que podría conseguir para comprar su nuevo coche y si le encaja, puede solicitarla 100% online desde la web, telefónicamente o acudiendo al concesionario.