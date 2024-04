CLV* Cuenta Lógica Visual, los expertos para ahorrar en gestoría

Actualmente es cada vez más habitual observar a empresas externalizar procesos propios de la compañía. No obstante, cuando se trata de su contabilidad y de ahorrar en gestoría, los expertos aconsejan dejarla en manos del personal interno e invertir en herramientas que contribuyan a una buena gestión interna.

*CLV* Cuenta Lógica Visual es una empresa con más de 35 años desarrollando soluciones empresariales, siendo una de las más recientes el Programa de Contabilidad en Excel, una herramienta sencilla, fácil de usar, potente y flexible, capaz de adaptarse a las necesidades de organización y control que posea cada empresa.

Un programa de contabilidad en Excel que optimiza los procesos La contabilidad interna es un proceso que consiste en que la empresa, utilizando sus propios recursos humanos y materiales, se encargue de su propia contabilidad a través de aplicaciones y herramientas específicas que le permitan generar informes, asientos contables o estados financieros, entre otros.

Llevar la contabilidad de la empresa de manera interna permite que los ingresos y gastos sean controlados bajo los criterios de la propia organización, facilita la obtención de la información en tiempo real, mejora considerablemente la gestión financiera y económica de la empresa, contribuye a una mejor interpretación de la información económica y financiera, y también, mejora el control de tesorería.

Si bien en la actualidad una gran cantidad de empresas han optado por dejar su contabilidad bajo responsabilidad de terceros, invirtiendo capital de manera constante en ello, con el programa de contabilidad en Excel, *CLV* Cuenta Lógica Visual, las empresas pueden encargarse por sí mismas de sus obligaciones contables con un solo pago.

Ventajas de *CLV* Cuenta Lógica Visual Este programa de contabilidad está basado en un documento contable y en cómo se realizan los archivos de la contabilidad, separando los movimientos día a día y garantizando una manera sencilla e intuitiva de llevar la contabilidad de una empresa. Además, es capaz de adaptarse a las necesidades de cualquier organización.

*CLV* Cuenta Lógica Visual es portable, ligero y no necesita instalarse ni modificar el registro de Windows, basta con ubicarlo en una carpeta o tenerlo en un pendrive para poder utilizarlo en cualquier momento, lo que, a su vez, permite mayor confidencialidad. Su interfaz es el propio Excel, por lo que la empresa no tendrá que adaptarse a funcionalidades ni plataformas desconocidas.

Esta herramienta es completamente fiable y no necesita mantenimiento. Su sólida estructura es lo que le facilita una gran estabilidad, pudiendo procesar contabilidades de una gran cantidad de apuntes de manera rápida y sin problemas.

La *CLV* Cuenta Lógica Visual permite el trabajo en línea, desde la nube, permitiendo que una o varias personas puedan tener acceso a la contabilidad de la empresa en todo momento e interactuar de manera simultánea. Además, tiene probabilidades casi nulas de dañar los datos contables de la empresa, ya que están archivados en un libro de Excel, separado del programa.

La contabilidad es indispensable en cualquier empresa, debido a que facilita el seguimiento de su gestión económica. Por ello, los especialistas hacen énfasis en optar por internalizar su gestión.

Contando lo que cuesta una gestoría y el pago que hay que realizar cada mes, se amortizará *CLV* Cuenta Lógica Visual en muy pocos meses.